Світлана Заліщук раніше працювала штатною радницею експрем'єр-міністра Олексія Гончарука

Президент Володимир Зеленський призначив громадську активістку та колишню народну депутатку від партії «Європейська солідарність» Світлану Заліщук посолкою України у Швеції. Про це йдеться в указі, опублікованому у понеділок, 28 липня.

Відповідно до указу №556/2025, 42-річна активістка та політикиня Світлана Заліщук обійме посаду посолки України в Швеції. На посаді вона замінить Андрія Плахотнюка, який обіймав посаду п’ять років. Нагадаємо, Плахотнюку перевели у посольство в Канаді 21 липня – тоді Зеленський призначив 16 нових послів України.

Світлана Заліщук – колишня журналістка, активістка та правозахисниця, лекторка інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та низці іноземних університетів. Активістка брала участь в Євромайдані та виступила співзасновницею руху «Чесно».

У 2014 році Заліщук пройшла до Верховної Ради від партії «Європейська солідарність» (тоді – «Блок Петра Порошенка»). Під час своєї депутатської роботи політикиня головувала у підкомітеті з питань євроатлантичного співробітництва, працювала в комітеті з протидії дискримінації і дотримання рівності, а також була заступницею члена комітету з питань культури, науки, освіти та ЗМІ.

З лютого 2015 року Світлана Заліщук стала членкинею міжфракційної парламентської групи «Єврооптимісти», що об'єднує ряд представників партій «БПП», «Народний фронт», «Самопоміч» і «Батьківщина», а також разом з Сергієм Лещенком стала першою депутаткою, яка публічно приєдналася до ЛГБТ-прайду. У 2016 році стала лауреаткою премії Анни Лінд (ексміністерки МЗС Швеції) за «боротьбу з байдужістю, забобонами, пригніченням і несправедливістю задля поліпшення життя людства». Згодом разом із Мустафою Найємом і Лещенком приєдналася до партії «Демократичний альянс».

У 2019 році Заліщук також взяла участь у парламентських виборах від виборчого округу на Черкащині, самовисування. Втім, до Верховної Ради активістка не пройшла, натомість ставши штатною радницею тогочасного прем’єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.