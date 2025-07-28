Тетяна Бережна працювала заступницею Юлії Свириденко

У понеділок, 28 липня, Кабінет міністрів України призначив тимчасовою виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій Тетяну Бережну. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, головним завданням тимчасової очільниці Мінкульту буде забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни. Виконувачка обов’язків отримала доручення провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами та знайти додаткові ресурси.

«У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами», – написала Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, згодом Кабмін планує виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок, «із чітким мандатом і ресурсами».

36-річна Тетяна Бережна – уродженка Івано-Франківської області. З 2022 року вона обіймала посаду заступниці міністерки економіки Юлії Свириденко. В Мінекономіки Бережна відповідала за політику у сфері зайнятості населення, співробітництво України з ЄС у сфері торгівлі, а також подолання гендерного розриву в оплаті праці та повернення вимушених мігрантів з-за кордону.

Нагадаємо, після відставки уряду Дениса Шмигаля 16 липня його посаду обійняла міністерка економіки Юлія Свириденко. Наступного дня Верховна Рада проголосувала за склад нового уряду – відповідно до голосування, частина міністрів повторно очолить підвладні їм відомства. Водночас за нового міністра культури нардепи не змогли проголосувати, оскільки всі кандидати відмовилися.