28 липня відомій українській акторці Антоніні Хижняк виповнюється 35 років. Багато років вона працювала над дубляжем голлівудських фільмів, а справжню популярність здобула завдяки ролі Мотрі в популярному серіалі «Спіймати Кайдаша».

Після цього Антоніна Хижняк почала активно зніматися в кіно, де втілила багато різнопланових ролей. ZAXID.NET пропонує добірку її найкращих проєктів.

«Спіймати Кайдаша» (2020)

Український 12-серійний телесеріал режисерки та продюсерки Наталки Ворожбит. В основі серіалу – повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Антоніна Хижняк грає харизматичну невістку сімʼї Кайдашів, дружину Карпа. Саме їхня романтична лінія стала улюбленою серед глядачів.

«Слід» (2023)

Детективно-драматичний телесеріал, у центрі якого – вигадане поліцейське спецагенство ОСА («Особлива слідча агенція»), яке займається виключно особливо складними злочинами. Антоніна Хижняк зіграла Катерину Червону – фахівчиню зі зброї та слідчу.

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«Я – Надія» (2023)

Перший український воєнно-драматичний серіал, знятий під час повномасштабного російського вторгнення в Україну режисером Денисом Тарасовим. У цьому проєкті Хижняк зіграла фельдшерку Олену Панкову, яка разом із головними героями рятує пацієнтів екстреної допомоги в Харкові.

«Звʼязок» (2023)

Телекомедія про життя чотирьох родин, розділених повномасштабною війною. Антоніна Хижняк грає роль доньки героїв Віктора Андрієнка та Римми Зюбіної. Через роботу на початку війни вона виїжджає в Польщу, а її чоловіку доводиться жити з батьками дружини. З родиною вона спілкується через відеозвʼязок.

«Коли ти вийдеш заміж» (2025)

Романтична комедія, в якій Хижняк зіграла Лору – давню подругу головної героїні Ксенії, яку вона втягує у заплутану пригоду в Хорватії. Лора завжди шукає легких грошей, однак цього разу історія повʼязана з криміналом. У цьому фільмі Хижняк знову зіграла пару із Тарасом Цимбалюком, яку так люблять глядачі.