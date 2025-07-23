Комедія вийде в український прокат 30 жовтня 2025 року

У Києві розпочались зйомки комедії «Батьківські збори» від студій «Мамахихотала» та United Heroes за підтримки «1+1 media». Про це повідомила команда проєкту.

Комедія вийде в український прокат 30 жовтня 2025 року і покаже залаштунки шкільних зборів. За сюжетом, коли на виборах президента школи перемагає учень-прогульник, обурені батьки інших упевнені у фальсифікації і скликають збори, що переростають у запеклі дебати, оголюють прогалини у вихованні, недосконалість шкільної освіти і відкривають сімейні таємниці.

«“Батьківські збори” – це не про дітей. Це про дорослих, яким дуже не завадило б ще раз сходити до школи, хоча б на урок емоційного інтелекту», – розповів співавтор сценарію та продюсер фільму Іван Мелашенко.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Зокрема, у фільмі зіграє Анастасія Цимбалару, для якої «Батьківські збори» стануть дебютом в ігровому повнометражному кіно. Вона виконає роль мами-відмінниці Віки, голови батьківського комітету.

Кінопара Євгена Яновича (Захар) та Антоніни Хижняк (Карина) втілять заможних батьків, які готові до будь-яких хитрощів, щоб їхня дитина отримала першість у президентських шкільних змаганнях. Також у фільмі зіграють Назар Задніпровський, Римма Зюбіна, Олег Маслюк, Андрій Ісаєнко, Лілія Цвєлікова, Аліса Тункевич, Володимир Кравчук, Володимир Ніколаєнко, Ніна Набока, Наталія Корецька, Володимир Ращук, Ніколь Немчик, Максим Боряк, Марія Мархай, Іван Волошин, Михайло Вербанець.

Нагадаємо, у грудні 2024 року вийшла передноворічна комедія про сусідів «Збори ОСББ» виробництва студій «Мамахихотала» та United Heroes.