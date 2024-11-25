Вийшов перший офіційний трейлер комедії про купівлю генератора «Збори ОСББ», яка вже 12 грудня стартує в кінотеатрах України.

«Хто так паркується?», «Хто робить ремонт з самого ранку?», «Хто залишив сміття на сходах?». Ці повідомлення можна прочитати у кожному чаті будинку. А вже 12 грудня 2024 року сусідські сварки у чаті «оживуть» на великому екрані. Питання купівлі великого генератора на будинок потягне за собою наболілі претензії у передноворічній стрічці «Збори ОСББ».

«Ідея фільму Збори ОСББ народилася з того, що ми всі дуже добре знаємо – чатиків ОСББ та шкільних груп. У цих обговореннях, часом смішних, часом абсурдних, можна побачити унікальний зріз нашого суспільства: його проблеми, конфлікти, і навіть мрії. Останнім часом нам всім бракує позитивних емоцій і саме через гумор можна подивитися на себе збоку, зрозуміти, що ми здатні на співпрацю. Тому це не просто розважальна комедія, а історія ближча до французьких фільмів – з гострим соціальним гумором, актуальними темами і акцентом на потужній акторській грі», – говорить автор ідеї та один з продюсерів фільму Єгор Олесов.

«Збори ОСББ» – це дзеркало нашого суспільства: сміх крізь сльози, конфлікти і пошук компромісу, де кожен з нас має зрозуміти, що не можна залишатися осторонь, коли йдеться про спільну відповідальність, вважають автори.

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У трейлері комедії «Збори ОСББ» глядач поступово знайомиться з усіма персонажами історії. Серед 11-ти героїв: впевнена в собі директорка дитячого садочку Ірина (Ольга Сумська), зарозумілий бізнесмен Тарас (Євгеній Янович) та його, на перший погляд, ідеальна дівчина Надя (Ангеліна Самчик), ексцентричний Гріша (Михайло Кукуюк), розсудлива Юля (Антоніна Хижняк), відповідальний Паша (Ігор Портянко), класичні пенсіонери Семен (Віктор Жданов) та Галина (Ніна Набока) та емоційна сімейна пара з двома дітьми Оксана та Антон (Марія та Олександр Рудинські). А ще є новачок на зборах ОСББ Кирило. Його зіграв популярний український стрімер Міша Лебіга, для якого зйомки в комедії стали кінодебютом. Він дубютував у картині разом зі своїм псом Майклом.

Продюсерами фільму виступають Іван Мелашенко («Інфоголік», «Бурштинові Копи»), Єгор Олесов («Мавка.Лісова Пісня», «Зірки за обміном», «Захар Беркут», «Ціна Правди») та Павло Черепін («Кібервійна 2022»).