Вийшов перший тизер фільму «Дім за склом» Тараса Дроня. Життя амбітної архітекторки Вікторії (Ірина Островська) кардинально змінюється після того, як її донька (Дарина Федина) зникає зі своїм хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Вікторія починає розслідування і намагається довести невинуватість доньки, щоб зберегти свою бездоганну репутацію і не втратити важливий проєкт.

Тарас Дронь та оператор Олександр Поздняков вирішили знімати фільм на плівку.

У фільмі порушуються важливі питання: наскільки важливо зберегти репутацію, коли на кону стоїть життя близької людини? Що ми готові пожертвувати заради коханих? І які таємниці ховаються за фасадом ідеального життя?

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

«Це трохи інша робота над проєктом. Це трохи інший рівень підготовки, бо, по-перше, плівка трохи по іншому бачить. Друге – це концентрація групи. У нас повністю все розроблено до дрібниць. Тобто вже наперед все настільки продумано, що, наприклад, коли ми проявили те, що зняли у перший знімальний день, картинка вийшла уже готовою. Крім того, дуже важлива акторська концентрація, бо у нас є лише один дубль. Інколи два, дуже рідко три. Оператор відразу кричить, що все, скінчилась плівка. Відповідно вся група, особливо актори, дуже сконцентровані, ми маємо більше репетицій, але на знімальному майданчику всі розуміють, що потрібно зробити все так, як треба в цю секунду, в цей час. Ну і найважливіше, що під історію, яку ми розповідаємо, плівка підходить. Це новий виклик, інший спосіб мислення про кіно, інша планка. Тут ти не відкладаєш нічого на потім, маєш знати все наперед. В Україні давно не знімали плівку і це варто пробувати, варто розвивати цю тему», – розповів ZAXID.NET Тарас Дронь, відомий за фільмом «Із зав’язаними очима».

Прем'єра фільму запланована на 20 лютого 2025 року.