На час робіт трамвай №3 не курсуватиме взагалі

У четвер, 31 липня, у Львові розпочнуть облаштування простору на складному перехресті вулиць Сахарова – Вітовського – Коперника – Нечуя-Левицького – Героїв Майдану. Як розповіли у Львівській міськраді, це не капітальна реконструкція, а зміни для облаштування велосипедної інфраструктури, зручних пішохідних переходів, доступних зупинок громадського транспорту та поточного ремонту трамвайної колії. Детальніше про те, що заплановано зробити, ZAXID.NET розповідав тут.

Роботи відбуватимуться у два етапи і триватимуть загалом 8 днів. У цей час частково зміниться руху приватного транспорту та окремих маршрутів електротранспорту.

Перший етап: 31 липня – 3 серпня

Що зміниться у русі транспорту 31 липня- 3 серпня

Зміни для приватного транспорту:

1. Парна сторона вул. Нечуя-Левицького (у напрямі вул. Чупринки) – перекриття, об’їзд через вул. Богуна.

2. Парна сторона вул. Героїв Майдану (у напрямі вул. Стрийської) – перекриття, об’їзд через вул. Стрийську та Сахарова.

3. Парна сторона вул. Вітовського – рух без повного перекриття.

4. Вул. Лукіяновича – тупикова, заїзд із вул. Грабовського.

Зміни в русі трамваїв:

трамвай №3 – не курсуватиме;

трамвай №9 – скорочено до вул. Мушака (Академія мистецтв);

трамвай №4: у напрямі залізничного вокзалу курсуватиме через вул. І. Франка – пл. Соборна – пл. Митна – вул. Підвальна – пл. Ринок – вул. Коперника. У напрямку вул. Вернадського – без змін.

Зміни для трамвайного маршруту №4 на період з 31 липня до 3 серпня

Другий етап: 4 – 7 серпня

Зміни для приватного транспорту:

1. Непарна сторона вул. Нечуя-Левицького (у напрямі вул. Вітовського) – перекриття, об’їзд через вул. Чупринки – Вербицького.

2. Непарна сторона вул. Героїв Майдану (у напрямі вул. Коперника) – перекриття, об’їзд через вул. Стрийську та Сахарова.

3. Непарна сторона вул. Вітовського (у напрямі пл. Франка) – перекриття, об’їзд через вул. Героїв Майдану – Коперника.

Що зміниться у русі транспорту 3-7 серпня

Зміни в русі трамваїв:

трамвай №3 – не курсуватиме;

трамвай №9 – скорочено до вул. Мушака (Академія мистецтв);

трамвай №4: у напрямку вул. Вернадського – об’їзд через вул. Бандери – вул. Коперника – пл. Ринок – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – вул. Франка. У напрямку залізничного вокзалу – курсуватиме без змін.

Зміни для трамвайного маршруту №4 на 3-7 серпня

Підсилять автобусні маршрути: