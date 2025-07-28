Через реконструкцію перехрестя Сахарова – Вітовського у Львові змінять рух транспорту
Роботи розпочнуть 31 липня
У четвер, 31 липня, у Львові розпочнуть облаштування простору на складному перехресті вулиць Сахарова – Вітовського – Коперника – Нечуя-Левицького – Героїв Майдану. Як розповіли у Львівській міськраді, це не капітальна реконструкція, а зміни для облаштування велосипедної інфраструктури, зручних пішохідних переходів, доступних зупинок громадського транспорту та поточного ремонту трамвайної колії. Детальніше про те, що заплановано зробити, ZAXID.NET розповідав тут.
Роботи відбуватимуться у два етапи і триватимуть загалом 8 днів. У цей час частково зміниться руху приватного транспорту та окремих маршрутів електротранспорту.
Перший етап: 31 липня – 3 серпня
Що зміниться у русі транспорту 31 липня- 3 серпня
Зміни для приватного транспорту:
1. Парна сторона вул. Нечуя-Левицького (у напрямі вул. Чупринки) – перекриття, об’їзд через вул. Богуна.
2. Парна сторона вул. Героїв Майдану (у напрямі вул. Стрийської) – перекриття, об’їзд через вул. Стрийську та Сахарова.
3. Парна сторона вул. Вітовського – рух без повного перекриття.
4. Вул. Лукіяновича – тупикова, заїзд із вул. Грабовського.
Зміни в русі трамваїв:
трамвай №3 – не курсуватиме;
трамвай №9 – скорочено до вул. Мушака (Академія мистецтв);
трамвай №4: у напрямі залізничного вокзалу курсуватиме через вул. І. Франка – пл. Соборна – пл. Митна – вул. Підвальна – пл. Ринок – вул. Коперника. У напрямку вул. Вернадського – без змін.
Зміни для трамвайного маршруту №4 на період з 31 липня до 3 серпня
Другий етап: 4 – 7 серпня
Зміни для приватного транспорту:
1. Непарна сторона вул. Нечуя-Левицького (у напрямі вул. Вітовського) – перекриття, об’їзд через вул. Чупринки – Вербицького.
2. Непарна сторона вул. Героїв Майдану (у напрямі вул. Коперника) – перекриття, об’їзд через вул. Стрийську та Сахарова.
3. Непарна сторона вул. Вітовського (у напрямі пл. Франка) – перекриття, об’їзд через вул. Героїв Майдану – Коперника.
Що зміниться у русі транспорту 3-7 серпня
Зміни в русі трамваїв:
трамвай №3 – не курсуватиме;
трамвай №9 – скорочено до вул. Мушака (Академія мистецтв);
трамвай №4: у напрямку вул. Вернадського – об’їзд через вул. Бандери – вул. Коперника – пл. Ринок – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – вул. Франка. У напрямку залізничного вокзалу – курсуватиме без змін.
Зміни для трамвайного маршруту №4 на 3-7 серпня
Підсилять автобусні маршрути:
31 липня – 7 серпня автобус №45 курсуватиме частіше та змінить маршрут, щоб їхати через вул. Франка і Вітовського.
Посилять контроль за роботою маршрутів №9, №21, №41 та №48 – за потреби кількість автобусів тут збільшать.