ЖК Harry на вулиці Стороженка, 25А

Нерідко в українських містах можна побачити красиві споруди в центрі міста, які або в аварійному стані, або вже на шляху до цього. Тому такі будівлі виставляють на продаж, щоб завдяки бізнесу зберегти їх для наступних поколінь.

Інвестувавши у такий об’єкт, підприємці мають на меті відновити історичні споруди, зберігши автентичну красу фасадів та при цьому врахувавши сучасні запити на комфорт, енергоефективність та безпеку.

Реновація таких будівель і перетворення занедбаного простору на затишне місце для життя та відпочинку є важливим і досить актуальним рішенням. Більше про переваги такого підходу і приклади розповідаємо у матеріалі.

Історичні будівлі отримують нове «життя»

У Львові є чимало успішних прикладів реновації. Зокрема, популярний відпочинковий простір !FESTrepublic, про який знають всі жителі міста і навіть туристи. Його відкрили у 2015 році на місці старого заводу «Галичскло», який до реновації нагадував руїни. Власники простору вирішили зберегти його архітектурну особливість, тому досі можна побачити відновлений великий димар та цегляні споруди, які колись були промисловими об’єктами.

Підприємцям знадобився рік, щоб відновити одну будівлю та відкрити клуб. Далі вони працювали над облаштуванням даху, дворика заводу та будівель поряд. Зрештою !FESTrepublic перетворився на сучасний артпростір, що приваблює молодь: тут проводять фестивалі, концерти й інші мистецькі заходи, працюють офіси, пивоварня, книгарня-кав’ярня, заклади харчування тощо.

Після реновації занедбаний простір !FESTrepublic відвідує тисячі людей / Фото Shutterstock

Не менш вражає реновація першого трамвайного депо, що розташоване на перетині вулиць Вітовського, Коперника та Сахарова у Львові. Багато років воно не використовувалось, тому прийняли рішення відновлювати будівлю. Так з’явився креативний простір LEM Station, який можна орендувати під мистецькі заходи й фестивалі, спортивні заняття, ділові зустрічі тощо. Також тут працюють заклади, відтак територія, що занепадала, відкрила нові можливості для бізнесу.

Стара фабрика повидла також отримала нове «життя» завдяки реновації. Будівля, що на вулиці Богдана Хмельницького, була занедбана, поки її не викупили та не почали відновлення. При цьому реновацію зробили з великою пошаною до історії: особливості архітектури фабрики зберегли до деталей, а сучасний простір для відпочинку назвали Jam Factory.

Jam Factory.став окрасою району Підзамче / Фото Вікіпедія

Кожен зі згаданих проєктів формували за принципом «місто в місті», щоб забезпечити максимальний комфорт відвідувачів. Такий же підхід у девелоперів, які створюють сучасні ЖК.

Реновація житлових будинків

Ринок нерухомості також впроваджує реновацію житлових комплексів. Існуючі будівлі, які вже давно потребують відновлення, перетворюють на затишні оселі з інноваційними рішеннями. Прикладом такого підходу є ЖК Harry, який реалізовує системний девелопер РІЕЛ.

ЖК Harry – приклад, коли занедбані споруди перетворюють на затишні оселі / Фото РІЕЛ

ЖК Harry розташований на вулиці Стороженка, 25А, що в історичному центрі Львова. Раніше тут була будівля міжвоєнної забудови 1930 років. З часом забудова мала різні призначення – від житлового будинку до адмінбудівлі.

«Первинною функцією цих будинків було житло. Тому планувальна схема є досить типовою для того періоду: основний об’єм з квартирами та додатковий, що виступає у внутрішній двір, так звана «офіцина» – там знаходились допоміжні приміщення. В радянський період ці будинки були переобладнані під адмінбудівлю заводу «Електрон», – розповідає головний архітектор проєкту, засновник архітектурного бюро «Швець та Партнери» Данило Швець.

Ці історичні будівлі давно потребували реновації, тому рішення відновити їх та перетворити в сучасний житловий комплекс фактично врятувало споруди від знищення.

Важливо відзначити, що реновація проходить за індивідуальним проєктом, а мета РІЕЛ – зберегти історичний характер не лише цієї будівлі, але й всієї вулиці. Таким чином у цьому проєкті девелопер поєднує старовину та гармонійні нотки сучасності. При цьому, за словами Данила Швеця, використовують особливі підходи.

«Тут є три історичні фасади, два з яких по суті ідентичні (дзеркальні). Наш проєкт передбачає заміну одного з них на більш сучасний, який буде немов запрошенням у нову сутність забудови. Це такий «ковток свіжого повітря» серед історичної автентичності», – ділиться Данило Швець.

Навіть перехожі зможуть побачити, як у ЖК Harry гармонійно переплітаються дух історії з сучасністю, відновлені фасади міжвоєнного часу з елементами нової та розкішної архітектури.

В ЖК Harry поєднана краса історичної будівлі та сучасні підходи девелоперів / Фото РІЕЛ

Девелопер РІЕЛ не лише з великою шаною врахував історичний аспект, але й запит українців на комфорт та інноваційний простір для життя. Тому в ЖК Harry буде особиста лаунж-зона, підземний паркінг зі зручним доступом на ліфті до всіх поверхів будівлі, сучасне надійне та комфортне укриття, що відповідає вимогам ДБН, комерційні приміщення на першому поверсі, щоб мешканці ЖК Harry могли отримати великий спектр послуг, не покидаючи вулицю, а також сучасна автономна котельня для опалення та гарячого водопостачання.

«Нам вдалось максимально ефективно інтегрувати стандарти якісного житла та комерції. І це досягли завдяки повній переробці всіх внутрішніх планувальних рішень. Крім цього, ефективно використано ділянку, що включає не лише підземний паркінг з укриттям, але й затишний двір для мешканців ЖК Harry, що стане справжньою окрасою проєкту», – наголошує головний архітектор.

За словами Данила Швеця, внутрішній дворик буде закритим, тому тільки власники квартир зможуть тут відпочивати. Таке рішення забезпечить як максимальний комфорт, так і безпеку.

Територія ЖК буде обгороджена, а в дворі облаштують затишні зони для відпочику / Фото РІЕЛ

Для мешканців тут облаштують справжній англійський сад, що матиме зелені зони для релаксу та спокійного відпочинку, а також різноманітні активності, як-от майданчик з гірками, гойдалками, настільним тенісом. Крім цього, у дворі ЖК Harry буде власна стіна для скелелазіння, тому дорослі і діти тут точно не будуть нудьгувати.

Девелопер РІЕЛ подбав про дозвілля мешканців ЖК Harry / Фото РІЕЛ

Також в РІЕЛ наголошують: реновація дозволяє дати нову історію старим будинкам. Однак ЖК Harry відповідатиме всім вимогам щодо енергоефективності, інклюзивності, безпеки експлуатації та ергономіки.

«Реновація важлива, оскільки це хороший синтез збереження характеру і стилістики історичної забудови та інтеграції в неї нової функції. Проблема старих будинків часто полягає в тому, що їхні об’ємно планувальні рішення не відповідають сучасним вимогам комфорту, ергономіки, безпеки та доступності. Реновація повинна знаходити оптимальні рішення, при яких загальний образ будівлі буде залишатись історичним, відповідати масштабу та стилістиці вулиці, а внутрішнє наповнення буде сучасним і функціональним. Все це ми втілили у ЖК Harry», – підсумовує Данило Швець.

У цьому переконаються мешканці нового житлового комплексу від системного девелопера РІЕЛ. Наразі відкритий старт продажу помешкань у ЖК Harry, тож рекомендуємо придивитись до цього житла з характером в історичному центрі Львова.

ЖК Harry – не єдиний проєкт реновації у портфелі РІЕЛ

Системний девелопер РІЕЛ вже має успішний кейс реновації будівлі, який реалізував спільно з генеральним проєктувальником AVR Development та автором проєкту Юрієм Дубиком. У серпні 2024 року вони завершили реновацію історичної будівлі на Підзамче. Тепер на вулиці Богдана Хмельницького, 114/116 розташований центральний офіс РІЕЛ, який ефектно зустрічає як працівників, так і відвідувачів. А ще – викликає захват у перехожих.

Над проєктом реновації також працювали: Андрій Базів, Євгенія Петрич, Катерина Кабаненко, Олександр Петренко, Віталій Гуменюк та Маргарита Борисова.

Центральний офіс системного девелопера РІЕЛ / Фото AVR Development

Офіс розташований в історичній будівлі, зведеній ще у 1782 році. РІЕЛ зробив реновацію за особливим проєктом, що допоміг зберегти культурну цінність будинку.

«Представництво компанії розташоване в історичній будівлі, зведеній ще у 1782 році. Цей будинок, колись частина відомої фабрики Бачевських, зберіг у собі дух минулих століть. Усвідомлюючи всю важливість цієї історичної спадщини, під час реставрації ми зробили все можливе, щоб зберегти автентичність та історичну цінність будівлі – дбайливо відновили деталі, що нагадують про велич цієї епохи, від старовинної кладки до унікальних архітектурних елементів, які збереглися протягом століть», – розповіли у РІЕЛ.

Таким чином системний девелопер вкотре підтвердив, що реновація будівель – це про збереження історії з сучасним підходом.