ЖК Hyde Park

Львів – не лише культурна «столиця», але й місто можливостей. Велика бізнес-спільнота, яка постійно розвивається, надихає досягати успіху і відкривати власну справу. Попри це, львів’яни потребують простору, де можна забути про міську метушню та дедлайни.

Саме тому все більшої популярності у Львові набуває концептуальна нерухомість, яка включає інноваційні підходи та сучасні технології, розширену інфраструктуру, екологічність, а головне – створення простору під індивідуальні потреби людей.

При цьому головним запитом покупців є комфорт та мультифункціональність. Адже житло – це більше не про квадратні метри, а про можливості відпочинку і цікавого дозвілля після роботи. Такий запит є основою тренду slow living.

Що таке slow living та як ця концепція втілюється у нерухомості

Slow living – більше, ніж просто тренд. Це філософія, що виникла у відповідь на стрімкий і дуже швидкий темп життя. Концепція зародилась не в тіктоці чи іншій соцмережі, а в 1980 році, коли в Італії провели акцію протесту проти відкриття першого McDonald’s у центрі Риму. Тоді людей частували пастою та закликали готувати з органічних продуктів, в затишку і без поспіху. З часом slow living вийшов за гастрономічні рамки і поширився у всьому світу, знайшовши інтерпретацію у різних сферах життя.

Принципи slow living можна простежити у філософії різних країн світу. Наприклад, у Скандинавії популярними є терміни лагом і хюґе, що означають дотримання балансу між роботою та відпочинком і створення максимального затишку завдяки тьмяному освітленню та душевним розмовам з близькими. А в Японії популярним є метод пошуку сенсу життя – ikigai, який фактично теж є способом знайти гармонію в житті.

Отже, люди розуміють, що в гонитві за успіхом потрібно дбати про своє фізичне і ментальне здоров’я та просто зупинятись і насолоджуватись кожним днем. Щоб дати не стали просто цифрою у календарі, їх потрібно проживати яскраво. Тому в основі тренду slow living – усвідомленість, сталість, баланс між роботою та відпочинком, а також спільнота однодумців, яка надихає.

Така філософія знайшла особливий відгомін в нерухомості. Все тому, що ЖК у сучасному розумінні – це простір, який має мотивувати, давати можливості для різноманітного відпочинку і хобі.

Таке концептуальне житло відтворює принципи slow living та пропонує мешканцям різноманітні варіанти для дозвілля з родиною, друзями чи просто наодинці. Це і тераси з лаундж-зонами, альтанки, кінотеатри, корти та спортзали, масажні кабінети та басейни – все, щоб кожен після важкого дня міг знайти свій спосіб для релаксу.

Чи є такі ЖК у Львові?

Яскравим прикладом такого клубного будинку є Hyde Park, котрий реалізовує системний девелопер РІЕЛ.

ЖК Hyde Park створений за концепцією slow living / Фото РІЕЛ

Назва цього житлового комплексу не випадкова. Гайд-парк – це королівський парк у Лондоні. Водночас у Львові є «Королівський ліс» або ж Кайзервальд – один з найвідоміших парків міста. Саме тут, у мальовничій локації неподалік Шевченківського гаю, на вулиці Мучній розташований ЖК Hyde Park.

Тиха і особлива локація створює ефект «місто-сад». ЖК оточений деревами, красою яких можна милуватись з апартаментів.

Мешканці Hyde Park зможуть милуватись красою парків зі своїх апартаментів / Фото РІЕЛ

Крім цього, автори проєкту надихались британською архітектурою, створюючи Hyde Park. Тому в цьому ЖК можна побачити черепичні дахи, стримані фасади, великі панорамні вікна.

Автори Hyde Park надихались британською архітектурою / Фото РІЕЛ

Особлива локація відкриває низку переваг. Зокрема, мешканці Hyde Park можуть прокидатись не від шуму машин, а зі співом птахів, неквапно пити ранкову каву і заряджатись на новий день. А після повернення з роботи проводити час на свіжому повітрі – у парку чи на території ЖК. При цьому добратись до центру Львова можна всього за 15 хвилин, тому навіть спонтанно організована зустріч з друзями не стане проблемою для власників апартаментів Hyde Park.

ЖК Hyde Park має чимало переваг / Фото РІЕЛ

Інфраструктура ЖК Hyde Park дає змогу насолоджуватись життям і сповільнюватись, коли це необхідно. Девелопер подбав, щоб у цій wellness-резиденції було все: басейн на 25 метрів для релаксації, SPA-комплекс із масажними кімнатами і саунами, тераси для сонячних ванн та озеленені ділянки, які перетворюють подвір’я комплексу на розкішний приватний сад.

Крім цього, для любителів активного дозвілля у Hyde Park облаштований спортзал, а також майданчики для падл-тенісу, мінігольфу та баскетболу.

Інфраструктура ЖК Hyde Park / Фото РІЕЛ

При цьому кількість апартаментів у ЖК Hyde Park обмежена – всього 100. Це рішення РІЕЛ забезпечує приватну атмосферу.

Квартира в Hyde Park – це інвестиція не лише у свій комфорт / Фото РІЕЛ

Отже, інтерес до будинків, створених у концепції slow living, не буде втрачатись з роками. Навпаки таке житло все більше приваблюватиме покупців. Все тому, що темпи життя зростають, а кожен прагне знайти не лише затишну квартиру, але й особливе місце, що буде надихати, давати можливості для відпочинку і емоційного відновлення.

В цьому полягає цінність помешкання в таких ЖК. Обираючи апартаменти Hyde Park, ви зробите інвестицію не лише у свій комфорт, але й в нерухомість, яка на фоні сталого попиту не втрачатиме своєї вартості.

Станом на сьогодні системний девелопер РІЕЛ завершив усі проєкти у Києві, розпочаті до 2022 року, та зберігає лідерські позиції на ринку Львова. У 2024 році компанія ввела в експлуатацію 1989 квартир: 1454 – у Львові та 535 – у Києві. Ще понад тисячу помешкань здано в першому кварталі 2025 року.



За 22 роки діяльності девелопер реалізував понад 100 житлових і комерційних об’єктів загальною площею понад 1 млн м² у Києві та Львові.