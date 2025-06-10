Учасники Українського будівельного конгресу

У Києві відбулись дві ключові панельні дискусії Українського будівельного конгресу: «Неналежне врядування в Україні: виклики та рішення», ініційована Українською асоціацією девелоперів, та «єОселя – інвестиція держави у відновлення». У заході взяли участь 4306 гостей: від великих девелоперів до молодих фахівців. Серед учасників – CEO девелопера РІЕЛ Ростислав Мельник.

Український будівельний конгрес 2025: що обговорили на дискусіях

Під час заходу учасники зосередилися на темах прозорого регулювання будівельної галузі, участі бізнесу у впровадженні реформ і дієвості державних програм, зокрема іпотечної ініціативи «єОселя».

Девелопери підтвердили, що держава, місцева влада, контролюючі органи прагнуть встановити чесні та зрозумілі правила гри. При цьому дуже важливо, щоб зміни впроваджувалися без перешкод для бізнесу: мова йде як про зупинки будівництва, так і зайву бюрократичну тяганину. Та найголовніше – девелопери повинні бути не глядачами, а повноцінними учасниками всіх змін і нових рішень на ринку нерухомості.

Відбулись панельні дискусії Українського будівельного конгресу / Фото УАД

Крім цього, учасники обговорили виклики у девелоперській діяльності. Зокрема, затримки з боку державних і муніципальних органів, складну регуляторну базу та постійно змінювані умови. Усі ці виклики позначаються на реалізації житлових проєктів.

«Якщо будь-який забудовник несе щомісячно великі постійні витрати, які лягають у собівартість квадратного метра, то будь-яке відтермінування суттєво збільшує навантаження на цей квадратний метр і призводить до збитків», – наголосив Ростислав Мельник.

При цьому причини часто непередбачувані: від затримок у виділенні земельних ділянок до змін регуляторних рішень або зовнішніх обставин, які не підконтрольні девелоперу.

Учасники дискусій обговорили виклики у девелоперській діяльності / Фото УАД

У межах другої панелі учасники розглядали потенціал іпотеки як важливого механізму підтримки економіки. Тема – надзвичайно актуальна, адже українці демонструють високу зацікавленість у кредитуванні на житло з прозорими та доступними умовами.

«Попит на іпотеку сьогодні – величезний. Якщо дати людям можливість витрачати на її обслуговування на 20 – 30% більше, ніж вони наразі платять за оренду, це стане економічно доцільною альтернативою. У РІЕЛ частка угод через “єОселю” у 2025 році орієнтовно складає 11% у Львові та 17% у Києві. Але з ширшим доступом населенню до програми та ставкою 9 – 10% продажі могли б зрости у 8 разів. Це означає не лише житло для людей, а й додаткові надходження до бюджету», – зазначив Ростислав Мельник.

Ростислав Мельник, CEO девелопера РІЕЛ / Фото УАД

Отже, Український будівельний конгрес став кроком до відкритого діалогу з державою та системного розвитку сфери нерухомості на прозорих засадах. Об’єднавши девелоперів, які є лідерами ринку, а також молодих фахівців на такій масштабній події, вдалось презентувати нові проєкти та обговорити майбутню відбудову України, що є топ-темою сьогодення.