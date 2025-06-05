ЖК Nordica Residence від РІЕЛ

Девелопер РІЕЛ долучився до благодійної ініціативи, яку реалізували спільно з monobank та фондом «Спільнота Стерненка». Щоб заохотити українців донатити для захисників, компанія передала квартиру у столичному ЖК, яку в результаті виграв один з учасників збору.

Підсумки благодійного збору

За словами організаторів, у рамках благодійної ініціативи вдалось зібрати навіть більше, аніж передбачалось. Зокрема, українці задонатили 85 809 501 гривню, що на 15,8 мільйона перевершило очікування.

Всі зібрані кошти спрямують на допомогу Повітряним Силам України. Зокрема, захисники отримають 395 дронів для перехоплення «Шахедів» та ще 1500 зенітних FPV проти «Орланів», «Ланцетів» тощо. Усі БпЛА посилять захист українського неба.

Хто виграв квартиру у Києві

Кульмінацією благодійного проєкту став розіграш квартири від девелопера РІЕЛ. Компанія передала житло в ЖК Nordica Residence, що на Печерську.

Квартиру розіграли 4 червня серед тих, хто зробив внесок від 300 гривень. За результатами, українець Олег Н. став новим власником житла.

Відомо, що чоловік задонатив 1200 гривень на допомогу ЗСУ та невдовзі отримає ключі від своєї столичної квартири.