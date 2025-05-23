Візуалізація відбудованого музею Шухевича в Білогорщі

У неділю, 25 травня, відбудеться матч між футбольними клубами «Карпати» та «Зоря», на якому збиратимуть гроші на відбудову зруйнованого музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові. Пресслужба Львівської міської ради повідомила, що наразі на відновлення музею громада зібрала 3 млн грн.

«Львівська міська рада та ФК "Карпати" об'єднують зусилля заради відновлення історії та вшанування пам'яті видатного українця – Романа Шухевича, який, окрім національно-визвольної боротьби, ще й палко любив спорт. Закликаємо всіх небайдужих вболівальників долучатися до цієї справи. Кожна гривня – важлива», – закликають у Львівській міськраді.

Повна вартість відновлення музею становить 40 млн грн. Підтримати відбудову можна за реквізитами:

ГО «НОВИЙ МУЗЕЙ»

ЄДРПОУ: 44482619

Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

р/р: UA233052990000026007031029658

МФО: 305299

У призначенні платежу обов'язково потрібно вказувати, що це благодійний внесок на проєкт відбудови музею Романа Шухевича. Також перерахувати гроші можна за посиланням.

Нагадаємо, що росіяни дроном повністю знищили музей Шухевича у Білогорщі 1 січня 2024 року. Того ж дня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що споруду повністю відновлять. Наприкінці лютого 2024 року місто оголосило архітектурний конкурс на відбудову музею. У конкурсі перемогла команда Андрія Лесюка, який працював над створенням меморіалу пам’яті Небесної Сотні у Львові. Згідно з проєктом, відновлений музей стане удвічі більшим і матиме площу 312,4 м². Там будуть нові експозиційні зали, а мешканці мікрорайону отримають нове, якісне укриття.

Профінансувати відбудову музею публічно обіцяв Петро Порошенко. Однак Львівська міська рада повідомила, що не отримувала грошей від фонду політика. Натомість соратники Петра Порошенка назвали оголошення архітектурного конкурсу «блокуванням відбудови».

Додамо, що музей діяв у штаб-квартирі головнокомандувача УПА Романа Шухевича, де він загинув. Музей розпочав роботу у 2001 році за підтримки Товариства вояків УПА в США імені генерал-хорунжого Тараса Чупринки. На першому поверсі музею були п’ять тематичних залів зі світлинами та документами про різні періоди життя Романа Шухевича. Експозиція другого поверху (сходи, криївка, житлова кімната) відтворювала побут часів перебування головнокомандувача УПА на підпільній квартирі (весна 1948 – початок 1950 років) і була головним меморіальним об’єктом музею.