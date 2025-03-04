Будуть нові експозиційні зали, а мешканці мікрорайону отримають нове, якісне укриття

Після відновлення музей Романа Шухевича у Львові стане наполовину більшим, аніж до обстрілів. Архітектурна команда Guess Line Architects під керівництвом Андрія Лесюка виготовила проєкт відновлення музею генерал-хорунжого УПА та подала його на експертизу. Відновлений музей збільшиться наполовину і матиме площу 312,4 м², будуть нові експозиційні зали, а мешканці мікрорайону отримають нове, якісне укриття. Про це у вівторок, 4 березня, повідомили у Львівській міській раді.

«Проєкт зроблено якісно і змістовно. У підсумку використаємо максимальну кількість елементів, які вдалося віднайти під час підготовчих робіт. У будівлі матимемо нові експозиційні зали. Площа самого музею збільшиться наполовину, матимемо укриття. Будівля музею буде міцною і, я впевнений, що вона простоїть ще десятки років. Тут передбачено укриття з трьома аварійними виходами та найкращі конструктивні рішення, які дозволять споруді витримати будь-що», – розповів директор комунального підприємства «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Юрій Теліпський.

Також проєктанти подали попередню вартість робіт з відновлення музею, однак вона може бути несуттєво скоригована після висновків незалежної експертизи:

підготовчі та демонтажні роботи – 807 172 грн;

музей – 21 500 921 грн;

укриття – 1 250 000 грн;

зовнішні мережі – 695 876 грн;

благоустрій – 8 943 151 грн (освітлення, озеленення, мощення, облаштування території навпроти музею та ставка, площі біля памʼятника, створення паркомісць, зокрема для людей з інвалідністю).

«Проєкт є і вже переданий на експертизу. Йде паралельна робота з наглядовою радою. Після виходу з експертизи розпочнемо активну кампанію зі збору коштів на відновлення музею. Дякуємо усім, хто вже долучився до збору, і заохочуємо ініціювати акції на підтримку музею Шухевича – персональні та інституційні», – додала голова ГО «Новий Музей» Ольга Гончар.

Наступні кроки у відновленні музею:

сходи та їх деталі після узгодження з робочою групою передадуть на реставрацію;

спільна розробка експозиції;

внесення правок та зауважень в рамках експертизи;

вихід з експертизи;

проведення тендеру на вибір підрядника за участю наглядової ради.

«Робоча група плідно працювала впродовж року і спільно з архітекторами напрацювала цей проєкт. Нам було важливо, щоб цей музей з одного боку зберігся як пам'ятка історичного значення, а з іншого боку працював як новий, інтерактивний музейний простір, який буде цікавим молоді. Цей музей має працювати не лише в дні вшанування пам'яті головнокомандувача УПА, а бути щоденним хабом освітньої, культурної та просвітницької діяльності. Відновлений музей Романа Шухевича буде зразком для всієї України, як відбудовувати зруйноване і створювати нове», – зазначив кандидат історичних наук, член робочої групи з відновлення музею Романа Шухевича Микола Посівнич.

Нагадаємо, Роман Шухевич – головний командир УПА, загинув 5 березня 1950 року на Білогорщі. У будинку, де мешкав Роман Шухевич і де відбувся його останній бій, згодом облаштували музей. У ніч на 1 січня 2024 року музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича зруйнував російський обстріл. ГО «Новий музей» відкрила рахунок для збору коштів на відновлення музею.

Долучитися до відбудови можна за реквізитами:

ГО «Новий музей»

ЄДРПОУ: 44482619

Банк: АТ КБ «ПриватБанк»

р/р: UA233052990000026007031029658

МФО: 305299

Призначення платежу: благодійний внесок на проєкт відбудови Музею Романа Шухевича (важливо вказати).

Переказати гроші на відбудову музею також можна за посиланням. Більше інформації про відновлення та відбудову музею Романа Шухевича можна дізнатися на сайті.