ЖК Father у Львові

Сучасні сім’ї – одні з тих інвесторів, які не шукають просто квадратні метри. Для них важливо, аби ЖК був простором, де можна поєднати затишні будні, сімейне дозвілля на свіжому повітрі, роботу й відпочинок.

Що шукають сучасні сім’ї?

Серед критеріїв, на які подружжя звертають увагу при виборі житла, є:

– безпека: українці зважають на те, чи має ЖК укриття, яке вмістить всіх мешканців. Також чи територія комплексу захищена від непроханих гостей, адже це важливе питання, особливо, для молодих батьків;

– локація та інфраструктура: українські сім’ї зважають на район, в якому розташований ЖК. Їм важливо, аби поруч було все для життя: навчальні заклади та садочки, кафе і магазини, лікарні тощо. Тобто район має бути обжитий, в найкращому варіанті – недалеко від центру міста, щоб завжди була змога долучитись до культурних заходів;

– паркінг: сучасні молоді сім’ї, які мають авто, при купівлі житла одразу планують, де будуть зберігати машину, адже у Львові з цим є великі труднощі. Щоб авто місяцями не стояло на подвір’ї, важливо, аби ЖК мав закритий паркінг;

– дитячий майданчик та відпочинкові зони – ще один запит, на який зважають українці, в яких є малеча. Дитина має хотіти проводити час на свіжому подвір’ї, а для цього треба, аби на території ЖК були облаштовані зони для активного дозвілля і розваг, а для дорослих – затишні простори для відпочинку.

Ще один важливий критерій – площа житла і його планування. Після пандемії сучасні подружжя нерідко мають гібридний формат роботи і здебільшого працюють не в офісі, а вдома. Це повпливало на запити людей до житла. Відтак, за даними дослідження Університету Остіна, додатковий житловий простір і зручна інфраструктура мають особливе значення при купівлі нерухомості.

Підтверджують це і дані Dev.ua. Журналісти поспілкувались із парами, обидва партнери яких віддалено працюють в IT. Люди підтверджують, що їм важливо було не лише облаштувати своє робоче місце вдома, але й мати особистий простір. Також айтівці виокремили такі проблеми свого побуту:

– робота зливається з особистим життям, адже складно розділити це в одному просторі. З часом пари можуть відчувати втому і зменшення або взагалі відсутність романтики;

– низька соціалізація: все спілкування обмежується чатами і партнером, подружжя може мати відчуття ізоляції;

– обмежений простір: для комфортного проживання сучасні сім’ї потребують більше квадратних метрів, аби мати змогу провести час наодинці;

– та головне – люди скаржились на потребу в «перезавантаженні». Навіть міцні пари потребують змоги проводити час окремо і розширювати коло друзів.

Ці всі виклики можуть негативно позначатись на стосунках українських родин, саме тому їх розв'язання стало пріоритетом для системного девелопера РІЕЛ. Які рішення компанія втілила у Father та чому цей комплекс можна сміливо назвати сімейним ЖК нового покоління – розповідаємо далі.

ЖК Father – ідеальний вибір для тих, хто працює з дому

ЖК Father – це приклад сучасного житла комфорт-класу у Львові. Комплекс зводять за концепцією Riel Family Style, в основі філософії якої – створення нерухомості, яка даруватиме відчуття абсолютної безпеки та затишку. Щоб після насиченого робочого дня людина могла повноцінно відпочити від дедлайнів, складних задач та активних чатів, і провести час наодинці чи з рідними.

«Riel Family Style створено для сучасних родин, які рухаються в темпі сьогодення та прагнуть жити в комфортному та гармонійному середовищі, яке відповідає вимогам часу. Жити там, де враховані потреби всіх членів родини – від найменших до найстарших, і навіть чотирилапих», – розповідає СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник.

ЖК Father – «фортеця» для кожного мешканця / Фото РІЕЛ

Назва ЖК підкреслює концепцію, закладену архітекторами. Як і поряд з батьком, тут можна відчути себе, мов за кам’яною стіною – у власній «фортеці». Цього вдається досягнути завдяки архітектурним рішенням. Зокрема, Father нагадуватиме дві високі вежі з панорамним видом на Високий Замок і центр Львова. А всередині комплексу буде закритий дворик з малоповерховою забудовою.

Такі рішення у поєднанні з картковою системою пропуску і охороною забезпечуватимуть повну безпеку. Адже доступ на територію ЖК Father матимуть тільки мешканці будинку. Крім цього, житловий комплекс має власні парковку та укриття, тому під час тривоги не доведеться виходити на вулицю.

Внутрішній дворик ЖК Father буде доступний тільки мешканцям / Фото РІЕЛ

Хоч територія і закрита для інших, планування простору ЖК Father буде сприяти спілкуванню між сусідами і створенню свого ком’юніті. Зокрема, у внутрішньому дворі архітектори ефективно використали всю територію для створення справді якісного середовища, яке надихатиме на відпочинок. Зелені зони з декоративними рослинами, альтанки, лежаки і лавки мотивуватимуть проводити час на вулиці і разом створювати моменти, які запам’ятаються на все життя.

«Внутрішній дворик житлового комплексу Father та інфраструктура створені таким чином, що спілкування та соціальна активність стають органічним елементом проживання. Наприклад, для приємних сімейних зустрічей, сусідських посиденьок або тематичних зборів передбачені альтанки та зелені зони відпочинку біля фонтану. Альтанки дають відчуття приватності та затишку, допомагають «зблизитись». Зони біля фонтану позитивно впливають на психічний стан, даруючи додаткове розслаблення та спокій», – пояснює Ростислав Мельник.

В ЖК Father буде унікальний баланс між приватністю і відкритістю до спілкування / Фото РІЕЛ

А для любителів активного дозвілля на території ЖК Father будуть облаштовані спортивні майданчики. Тому мешканці будинку зможуть і на велосипедах покататись, і потренуватись, і зіграти у пінг-понг з дітьми чи навіть влаштувати змагання з сусідами.

Спортивний майданчик на території ЖК Father / Фото РІЕЛ

До слова, для малечі буде також облаштований окремий простір: майданчик з гірками, гойдалками і різноманітними активностями. А завдяки тому, що територія ЖК Father закрита від авто та сторонніх людей, дитина буде в абсолютній безпеці проводити час у дворі та заводити друзів.

«Зони дитячого майданчику та спеціальна дитяча кімната для різного віку, – складові, які не тільки впливають на комфорт проживання, а стають місцем, де батьки можуть провести спільний час», – додає Ростислав Мельник.

Дитячий майданчик ЖК Father – це про безпеку та інтерактив / Фото РІЕЛ

Забудовник пропонує справді якісне житло комфорт-класу, де кожен відчуватиме затишок. Завдяки просторим кімнатам і сучасному плануванню всі члени сім’ї матимуть власний простір для роботи, дозвілля чи рутинних справ вдома. А великі панорамні вікна забезпечать природне освітлення.

Водночас якісна тепло- і шумоізоляція дозволять створити комфортні умови вдома, щоб людина не відволікалась і могла зосередитись на важливих задачах.



Також на території ЖК і в пішій доступності буде чимало відпочинкових зон для перезавантаження, відновлення сил і енергії. Зокрема, кав’ярня, де можна затишно провести час, або ж зони для вигулу тварин, де буде нагода неформально поспілкуватись із сусідами, які також мають чотирилапих. Такий простір знімає соціальні бар’єри і сприяє налагодженню дружніх стосунків.

Відпочинкові зони на території ЖК Father / Фото РІЕЛ

За словами девелопера, емоційному відновленню від гаджетів сприятимуть кольори фасадів: архітектори підібрали таку гамму, яка психологічно заспокоює і створює відчуття стабільності, що є дуже важливо у теперішніх реаліях.

Локація, що мотивує відпочивати

Загалом ЖК Father спроєктований за принципом «місто в місті», тому розвинена інфраструктура буде у самій будівлі комплексу. Крім цього, мешканці матимуть вільний доступ до «Містечка Підзамче», тому поряд будуть магазини, кафе і кав’ярні, дитячі садочки, школа, спортивні майданчики тощо.

Також у пішій доступності від ЖК – медичні заклади, як-от лікарня Святого Пантелеймона і Unbroken, великий торговельний центр Spartak, парк Високий Замок, де можна проводити час всією сім’єю і перезавантажуватись, насолоджуючись красою природи і панорамою на центр Львова. Таким чином РІЕЛ демонструє, як приватний житловий комплекс інтегрується в ширший міський контекст.

Отже, ЖК Father – це не просто квадратні метри, а нерухомість, яка допомагає створити баланс між роботою і відпочинком, міським життям і затишком природи. Вигідна локація і продумана інфраструктура в поєднанні з архітектурними рішеннями дають змогу і досягати нових вершин, бути у вирі подій культурної столиці України, а також надихатись, відновлюватись після роботи, проводити час з рідними і заводити нові дружні знайомства. А головне – жити у безпечному середовищі та у гармонії.