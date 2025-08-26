Як правильно обрати район і житло

Львів за останні 3 роки демонструє високу економічну стійкість. Навіть в умовах нестабільної ситуації в Україні, місто утримує позицію одного з найдорожчих ринків нерухомості. Ба більше, Львів показує стабільне зростання цін на житло та популярність серед інвесторів.

Головною причиною такого сплеску попиту є те, що місто розташоване на Заході України, який зараз є відносно безпечним місцем для життя. Відтак інвестори почали вкладати кошти в нерухомість у Львові, щоб не лише самим оселитись там, але й здавати орендарям й щомісяця отримувати пасивний дохід.

Відповідно попит позначається на ціні. Це підтверджують дані експертів нерухомості. За останні 3 роки ціни на житло у західних областях зросли на 20 – 30%. Тенденція зберігається, тому експерти припускають, що далі подорожчання квартир у Львові відбудеться на рівні 5 – 15%.

Та при виборі нерухомості варто ретельно обирати забудовника, а також район, в якому зводять ЖК. Чому це важливо і які райони Львова найбільш інвестиційно привабливі – розповідаємо далі.

На які фактори звернути увагу при виборі нерухомості

Як і в будь-якому великому місті, інвестиційна привабливість квартир у новобудовах Львова залежить від багатьох факторів. Зокрема, при виборі житла варто звернути увагу на особливості району:

інфраструктуру : для тих, хто не мають власного авто, важливим буде наявність розвиненої транспортної мережі, щоб можна було без перешкод добратись у будь-який куточок міста. Водночас власникам машин рекомендуємо переглянути, чи є в тому районі парковки. Також важливою є наявність супермаркетів, аптек, медзакладів, спортивних залів, шкіл тощо;

: для тих, хто не мають власного авто, важливим буде наявність розвиненої транспортної мережі, щоб можна було без перешкод добратись у будь-який куточок міста. Водночас власникам машин рекомендуємо переглянути, чи є в тому районі парковки. Також важливою є наявність супермаркетів, аптек, медзакладів, спортивних залів, шкіл тощо; безпеку : варто оцінити не лише криміногенну ситуацію в районі, але й безпеку ЖК, наявність укриттів тощо;

: варто оцінити не лише криміногенну ситуацію в районі, але й безпеку ЖК, наявність укриттів тощо; зелені зони і парки , щоб після робочого дня мати змогу відпочити серед природи;

, щоб після робочого дня мати змогу відпочити серед природи; соціальну інфраструктуру : культурні центри, заклади харчування, кінотеатри, виставкові зали, музеї зроблять будні значно цікавішими. Тому наявність таких об’єктів неподалік від ЖК стане перевагою;

: культурні центри, заклади харчування, кінотеатри, виставкові зали, музеї зроблять будні значно цікавішими. Тому наявність таких об’єктів неподалік від ЖК стане перевагою; перспективу району: те, наскільки місцевість розбудовується і змінюється, свідчить про інвестиційні перспективи. Адже ЖК, розташовані в районі, де активно відкриваються розважальні центри, будуть мати вищий попит серед орендарів та покупців.

Також варто оцінити і переваги самого ЖК: що пропонує девелопер та які особливості виокремлюють його на ринку. Адже локація, де буде ваше помешкання, і якість самої оселі впливають на успішність інвестиції.

До того ж правильно обране ЖК дозволить здавати житло в оренду за досить високою ціною. Так, за даними ЛУН, середня вартість оренда квартири у Львові постійно зростає. Станом на серпень ціни на 1-кімнатну квартиру зросли до 17 000 гривень, на 2-кімнатну – до 20 000 грн.

Динаміка спостерігається від 2022 року, тому купівля нерухомості стала популярною інвестицією серед українців.

Райони Львова, на які варто звернути увагу

Кожен район Львова має свої переваги та недоліки. Зокрема, популярним є Галицький район, адже це центр міста: тут зосереджена найбільша кількість розважальних закладів, ресторанів і кафе, а також історичних пам’яток культури. Тому жити в такому районі – це перебувати в епіцентрі всіх подій Львова.

Залізничний район має зручну транспортну інфраструктуру, особливо для тих, хто часто подорожує потягами. Також тут зосереджена велика кількість підприємств та бізнес-центрів, зокрема, ІТ-сфери. Тому у Залізничному районі зводять багато новобудов, а сама місцевість є дуже привабливою для інвесторів.

Водночас найбільшим за площею є Шевченківський район Львова, який активно розбудовується, а старі будівлі проходять процес реновації. Тут є як популярні торгові центри, так і парки для відпочинку, хороша розвинена інфраструктура.

Також особливо привабливим є Личаківський район, який вважається одним з найбільш заселених у Львові. І це не дивно, адже близькість до центру, наявність місць для відпочинку, як-от парк «Знесіння» і «Шевченківський Гай», роблять цей район дуже популярним серед покупців та орендарів.

У Стрийському районі зосереджена чимало комерційних об’єктів і бізнес-центрів. Його активно розбудовують, тож ця локація привертає чималу увагу інвесторів.

Мінігайд житловими комплексами РІЕЛ у Львові, в яких стартували продажі у 2025 році

Звісно, у кожного українця є свої запити при купівлі житла. Хтось прагне знайти затишне сімейне місце, інші – сучасний ЖК, що дає змогу відпочити й перезавантажитись після роботи. Всі ці запити враховує РІЕЛ, який пропонує житлові комплекси, адаптовані під різні потреби, у кількох районах Львова.

Hyde Park – комфорт і відпочинок поряд з центром міста

У Личаківському районі небагато новобудов, оскільки це поряд з центром, де переважає стара забудова. Тому Hyde Park – унікальний ЖК, який вирізняється серед інших проєктів не лише своєю локацією, але й іншими перевагами.

Розташований він на вулиці Мучна, 32. Поряд із ЖК Hyde Park – центр Львова і мальовничий парк «Шевченківський Гай». Тому мешканці будинку зможуть як провести час в історичній частині міста, так і насолодитись тишею й прогулянкою на свіжому повітрі.

Також серед переваг ЖК Hyde Park:

відпочинкові зони : на території житлового комплексу будуть різноманітні місця для відпочинку і занять спортом, власні поля для падл-тенісу та мінігольфу, басейн на 25 метрів, озеленені ділянки, які перетворюють подвір’я комплексу на ідеальне місце для релаксу;

: на території житлового комплексу будуть різноманітні місця для відпочинку і занять спортом, власні поля для падл-тенісу та мінігольфу, басейн на 25 метрів, озеленені ділянки, які перетворюють подвір’я комплексу на ідеальне місце для релаксу; рішення, що надихають на slow living : Hyde Park розташований у парковій зоні, тому мешканці зможуть почути спів птахів, а не шум машин. Також тут передбачені тераси, SPA-комплекс із масажними кабінетами та сауною;

: Hyde Park розташований у парковій зоні, тому мешканці зможуть почути спів птахів, а не шум машин. Також тут передбачені тераси, SPA-комплекс із масажними кабінетами та сауною; панорамні вікна : завдяки цьому красою природи можна буде милуватись зі своїх апартаментів;

: завдяки цьому красою природи можна буде милуватись зі своїх апартаментів; транспортна мережа : хоч до центру міста всього 10 хвилин, у цьому ЖК є чудове транспортне сполучення. Мешканці можуть скористатись міськими автобусами та трамваями, а власники авто запаркувати машину на комфортному паркінгу;

: хоч до центру міста всього 10 хвилин, у цьому ЖК є чудове транспортне сполучення. Мешканці можуть скористатись міськими автобусами та трамваями, а власники авто запаркувати машину на комфортному паркінгу; закрита територія і безпека. У житловому комплексі – цілодобова охорона, передбачено укриття, яке вміщає всіх мешканців Hyde Park.

«Якщо для вас важливі тиша, зелена зона та близькість до центру, Hyde Park є чудовим варіантом. Це приклад того, як найкращі забудовники Львова втілюють концепцію «міський комфорт, поєднаний із природою», – зазначають у РІЕЛ.

Father – нова «сімейна» фортеця від РІЕЛ

Також неподалік центру системний девелопер РІЕЛ реалізовує ЖК Father. Комплекс розташований на вулиці Промислова, 50/52 у Шевченківському районі Львова. Панорама виходить на Високий Замок та історичну частину міста.

У РІЕЛ зазначають, що ЖК Father матиме вільний доступ до інфраструктури «Містечка Підзамче», відтак у пішій доступності будуть магазини, кафе, мистецькі заклади, дитячі садочки та школа, спортивні майданчики і місця для прогулянок. І це не всі переваги Father. Адже цей ЖК матиме:

облаштований дворик , що нагадуватиме парк з тематичними зонами. Зокрема, тут будуть дитячий майданчик, фонтан із лавочками навколо, альтанки і куточки для релаксу, зелені зони з декоративними рослинами та газонами;

, що нагадуватиме парк з тематичними зонами. Зокрема, тут будуть дитячий майданчик, фонтан із лавочками навколо, альтанки і куточки для релаксу, зелені зони з декоративними рослинами та газонами; комфортне транспортне сполучення : з ЖК буде легко добратись як до центру (зробити це можна пішки), так і в будь-який куточок Львова (власним авто або громадським транспортом);

: з ЖК буде легко добратись як до центру (зробити це можна пішки), так і в будь-який куточок Львова (власним авто або громадським транспортом); продуману інфраструктуру : ЖК Father спроєктований у форматі «місто в місті», тому тут буде все необхідне для життя: від кав’ярень до комерції, як-от перукарень і тд;

: ЖК Father спроєктований у форматі «місто в місті», тому тут буде все необхідне для життя: від кав’ярень до комерції, як-от перукарень і тд; безпеку: закрита територія, чудове освітлення внутрішнього двору, охорона – це все створить відчуття безпеки. Також в будинку передбачене укріплене приміщення, яке є комфортним укриттям.

«Це місце, де кожен почувається у безпеці: справжня сімейна фортеця, створена з думкою про комфорт, тишу і стабільність. Внутрішній дворик спроєктовано як простір без авто – місце, де батьки можуть бути спокійними за дітей, а мешканці відчувають себе частиною затишної спільноти», – розповідають у РІЕЛ.

ЖК Harry – історична пам'ятка, що «оживає»

Якщо ж ви шукаєте виняткову локацію у Залізничному районі, тоді варто звернути увагу на ЖК Harry. Цей клубний будинок розташований на вулиці Стороженка, 25А. Його близьке розташування від центру Львова, поруч із розвиненою міською інфраструктурою і бізнес-оточенням, гарантує стабільний попит на оренду.

Також серед переваг ЖК Harry можна виділити:

клубний формат і обмежену кількість помешкань , що підсилюють відчуття винятковості й збільшення цінності житла;

, що підсилюють відчуття винятковості й збільшення цінності житла; власний англійський сад , де будуть зони для відпочинку, а також місця для активного дозвілля, як-от дитячий майданчик з гірками і гойдалками, настільний теніс, стіни для скелелазіння та workout-зона;

, де будуть зони для відпочинку, а також місця для активного дозвілля, як-от дитячий майданчик з гірками і гойдалками, настільний теніс, стіни для скелелазіння та workout-зона; місця для релаксу та хобі : сигарна кімната, бібліотека, клубна зона, простір для дегустацій, зона чайно-кавових медитацій тощо;

: сигарна кімната, бібліотека, клубна зона, простір для дегустацій, зона чайно-кавових медитацій тощо; сучасні системи безпеки і закрита територія , що підкреслить його клубний статус;

, що підкреслить його клубний статус; зручна парковка, чого у центрі Львова дуже бракує. Доступ сюди здійснюється через сучасні ліфти.

Особливістю ЖК Harry є те, що будинок не зводять з нуля, а реновують стару будівлю. При цьому системний девелопер РІЕЛ зберігає архітектурний дизайн історичної споруди та водночас впроваджує інноваційні рішення й підходи.

«Ми створюємо простір, де історія Львова органічно поєднується із сучасним комфортом, а кожна деталь говорить про якість та повагу до мешканців. Harry — це будинок для тих, хто вже знає, хто вони є, і не йде на компроміси», — коментує СЕО компанії РІЕЛ Ростислав Мельник.

ЖК Big Ben – британська естетика з львівським характером

І завершуємо мінігайд проєктами РІЕЛ сучасним мультифункціональним простором у Стрийському районі – ЖК Big Bеn. Архітектура цього комплексу поєднує львівські традиції та британський стиль, а також є своєрідним способом змінити культуру сусідства.

У ЖК Big Ben є чимало переваг:

комплекс розташований в епіцентрі прогресивного району недалеко від УКУ. Поруч – парки і чудова транспортна розв’язка, тому мешканці будинку зможуть насолоджуватись прогулянками щодня;

недалеко від УКУ. Поруч – парки і чудова транспортна розв’язка, тому мешканці будинку зможуть насолоджуватись прогулянками щодня; галерейний тип будівлі , що є нестандартним рішенням для сучасної забудови, але звичним для львів’ян. При цьому архітектори подбали, щоб мешканці отримали максимальний комфорт і чудово продумане планування апартаментів;

, що є нестандартним рішенням для сучасної забудови, але звичним для львів’ян. При цьому архітектори подбали, щоб мешканці отримали максимальний комфорт і чудово продумане планування апартаментів; зручна інфраструктура : на території ЖК будуть розташовані коворкінги, ресторани, фудкорти, спортзали, відкриті кіносеанси й сцена для подій, затишні спільні зони для відпочинку й медитацій;

: на території ЖК будуть розташовані коворкінги, ресторани, фудкорти, спортзали, відкриті кіносеанси й сцена для подій, затишні спільні зони для відпочинку й медитацій; у Big Ben будуть майданчики з різноманітними розвагами , фонтанчики, спортивні й ігрові зони, а також власний дитсадок, тому це чудовий простір для сімейних пар;

, фонтанчики, спортивні й ігрові зони, а також власний дитсадок, тому це чудовий простір для сімейних пар; безпека, якій у РІЕЛ приділяють велику увагу. Зокрема, Big Ben матиме закриту територію, чудово освітлений двір, систему охорони і надійне укриття, вхід до якого буде здійснюватись з власного паркінгу.

При цьому архітектура та спільні відпочинкові зони будуть стимулювати людей до комунікації й створення власного закритого ком’юніті.

«Цей проєкт про сучасну інтерпретацію традиційного для Львова житла галерейного типу. Зовнішні фасади виконані в лаконічному стилі з яскравими акцентами, а внутрішні – у світлих, спокійних тонах. Всі помешкання з двосторонньою орієнтацією, де кухня виходить на галерею, а спальні – на вулицю або внутрішній двір», – розповідають у РІЕЛ.

«РІЕЛ має багаторічну історію успішних проєктів, зданих в експлуатацію у різних районах Львова та за його межами. Підтвердженням довіри до компанії є велика кількість уже зведених будинків і позитивні відгуки мешканців. При цьому портфоліо РІЕЛ охоплює як комфорт-клас, так і клубні будинки чи масштабні житлові комплекси «місто в місті». Це дає змогу українцям вибрати житло, максимально адаптоване під їхні потреби – від невеликих смартквартир до просторих багатокімнатних варіантів», – розповідає СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник.

Отже, нерухомість РІЕЛ – це про майбутнє. Системний девелопер обирає перспективні райони Львова та втілює там проєкти, які мають потужний потенціал для зростання вартості й прибутковості. На це впливає не лише локація, але й сучасні рішення у плануванні й формуванні зручної інфраструктури.

За додатковою консультацією звертайтесь до відділів продажу РІЕЛ за адресами вул. Богдана Хмельницького, 116 або вул. Стрийська (Персенківка, 2). Також отримати відповіді на запитання можна за номером: +38 (073) 290 41 15.