Сучасні архітектурні рішення унеможливлюють холод в апартаментах

В Європі поширеним є планування будинків, коли замість класичних під’їздів вхід в апартаменти здійснюється із затишного прохідного балкона. Цю забудову називають галерейною, а новобудови з таким плануванням досить поширені за кордоном.

В Україні ж це не є звичним досвідом у нових спорудах, відтак не кожен забудовник береться зводити новобудови галерейного типу. Впливають на це і стереотипи, які закорінились у суспільстві.

Та чи є побоювання українців виправданими? Розвінчати всі упередження взявся системний девелопер РІЕЛ, який у Львові зводить житловий комплекс галерейного типу – Big Ben. Спільно з провідним архітектором проєкту Макухіним Микитою спростовуємо міфи про галерейну забудову.

Міф №1: Галерейні будинки не є комфортними для життя

Це один з найпопулярніших міфів про галерейну забудову. Люди думають, що вхід у помешкання з балкона буде мати чимало незручностей: сніг та дощ залітатимуть в апартаменти, більше бруду заноситиметься в житло і т.д. Та насправді це припущення далеке від реальності, запевняє Микита Макухін.

За його словами, корінь цього міфу закладений в тому, що в Україні, як і у Львові зокрема, немає сучасної забудови галерейного типу, і весь досвід людей базується на проживанні в історичних будинках, зведених у ХХ столітті чи ще давніше.

«Ці галереї дійсно більш відкриті. Якщо балкон має ширину метр, верхня галерея не захищає нижню від опадів. Тому вони засипані снігом, в негоду там може збиратись вода. Ще гірше, коли ця вода взимку при перепадах температури замерзає і галерея стає ковзанкою. В новобудовах все проєктується по-іншому: ми закладаємо, що ширина цієї галереї має бути більшою – 1,8 метра. Відповідно кожна галерея накрита галереєю, яка вища. І остання галерея теж має свій дашок. Відтак кількість опадів, які навіть гіпотетично можуть потрапити на галерею, є незначною», – розповідає Микита Макухін.

Галерейні новобудови – дуже поширені за кордоном / Фото РІЕЛ

Отже, у ЖК Big Ben від РІЕЛ галерея спроєктована так, щоб опади не порушували комфорт мешканців. Якщо ж у сильну зливу вода й потрапить на галерею, воронки з водовідведенням швидко усунуть цю проблему, тому жодних калюж не буде утворюватись.

«Таким чином сніг чи дощ до дверей помешкання точно не долітатимуть. У сучасному будівництві це дуже ретельно продумано, зокрема у Big Ben ми це врахували», – підсумовує Микита Макухін.

Слова архітектора підтверджує світовий досвід. У Данії, Німеччині, Швейцарії та Нідерландах, де погодні умови подібні до України, дуже поширеною практикою є зведення таких новобудов. При цьому завдяки розрахункам і вдалому проєктуванню опади не затримаються на галереї, а мешканці будинків з комфортом користуються балконом навіть після зливи.

Міф №2: Сирість та холод в апартаментах

Ще однією поширеною думкою є те, що помешкання галерейного типу будуть мати сирість. Такий стереотип побутує через те, що вихід з апартаментів здійснюється відразу на вулицю. Відтак люди вважають, що це буде впливати на мікроклімат в їхній оселі.

Насправді ж така думка є не більше, ніж просто вигадкою. Адже у новобудовах галерейного типу, як-от Bіg Ben, передбачена вентиляція, що не дозволяє волозі затримуватись у помешканні.

Це підтверджує провідний архітектор проєкту. За словами Микити Макухіна, навпаки у галерейному будинку є змога краще провітрювати житло через особливості планування.

Також сучасні архітектурні рішення унеможливлюють холод в апартаментах. У нових ЖК є якісна система обігріву, а вікна, двері і утеплений фасад забезпечують енергоефективність та шумоізоляцію.

«Немає різниці, чи це вікно на звичайному фасаді, чи це вікно у галерейному будинку – вони виконують свою функцію та ефективно захищають апартаменти від потрапляння вологи. Також у теперішніх житлових комплексах ставляться сучасні двері, які є ущільненими, доволі герметичними, утепленими. Навіть механізм і ручка цих дверей мають посередині терморозрив, відтак немає промерзання через конструкцію замків. Відповідно вони точно запобігають потраплянню вологи чи холоду», – розповідає Микита Макухін.

Галерея в ЖК Big Ben спроєктована так, щоб опади не порушували комфорт / Фото РІЕЛ

Міф №3: Мешканці таких квартир сплачуватимуть більші комунальні послуги

Якщо двері апартаментів виходять на балкон – це тепловтрати, а відповідно – більші витрати на комунальні послуги: саме такі застереження нерідко виникають в українців. Проте у новобудовах ще на етапі проєктування розраховуються тепловтрати.

«Всі фасади у новобудовах, зокрема, галерейного типу, є утепленими. Вони відповідають чинному законодавству, в якому за останні роки підвищились вимоги енергоефективності будинків. Відповідно ЖК проєктуються з розрахунком тепловтрат цих апартаментів. І Big Ben відповідає всім нормам», – пояснює архітектор.

У новобудовах галерейного типу передбачена вентиляція / Фото РІЕЛ

Архітектор ЖК Big Ben додав, що у їхньому комплексі фасади обшиті енергоефективними матеріалами, додатково до яких йде утеплювач. Це забезпечує енергоефективність будинку та затримає тепло у помешканні.

Міф №4: Планування у галерейному будинку не є сучасним

Нерідко українці вважають, що будинки галерейного типу є не сучасними у питаннях планування. Ймовірно, це закорінилось через історичну забудову. Планування помешкань колись не було зручним: такі квартири не мали коридору, зазвичай це були оселі з невеликою площею, де кімната була і вітальнею, і відпочинковою зоною, і спальнею.

У ЖК Big Ben буде сучасне та комфортне планування, а українці знайдуть тут різноманітні варіанти апартаментів у залежності від власних потреб.

«З галереї вхід буде у невеликий передпокій з шафою: тут мешканці зможуть знімати верхній одяг та взуття. Після цього ми потрапляємо у кухню-вітальню, яка є особливо важливим простором, адже саме тут люди зазвичай проводять найбільше часу, приймають гостей та організовують своє дозвілля. Звідси є вихід до спалень, що вже є більш приватним простором в апартаментах», – розповів про планування помешкань Микита Макухін.

Водночас у галерейних будинках є неочевидна перевага: якщо це класичне ЖК, то зазвичай вікна таких помешкань виходять на один фасад. Сонячна сторона нерідко призводить до перегрівання оселі до 30 градусів і вище. У ЖК Big Ben від РІЕЛ всі апартаменти матимуть вихід на два фасади, і це дозволяє при потребі організувати хорошу природну вентиляцію: житло вентилюється і таким чином охолоджується без допоміжних засобів.

Також нерідко у людей виникає асоціація, що галерейні апартаменти – це так звані «кавалєрки», де комфортно розміститись сім’ї з 4 осіб буде дуже складно. Проте у Big Ben представлені ледь не всі типи житла за площею і кімнатністю, які зараз є актуальними для українців: починаючи від студій в межах 30 квадратних метрів, закінчуючи повноцінними 1-, 2- та 3-кімнатними помешканнями.

Міф №5: Спільний балкон – це незручно та навіть небезпечно

Чи не найбільше упередження в українців викликає спільний балкон. Мовляв, це некомфортно, коли під вікнами можуть ходити інші люди, це порушує приватність та навіть може бути небезпечним.

Однак галерейна забудова має чимало неочевидних переваг, які підтвердив провідний архітектор ЖК Big Ben. Зокрема, у таких новобудовах закрита територія, тож доступ до будинку матимуть виключно його мешканці. Це вже зменшує ризики непроханих гостей.

«У галерейному ЖК Big Ben доступ на територію мають лише мешканці будинку. Всюди забезпечується картковий доступ, відповідно вийти на ці галереї людині, яка не має там житла, неможливо. Тому безпекова ситуація навіть краща, аніж в інших будинках», – розповідає Микита Макухін.

При цьому сходова клітка ізольована і повз апартаменти проходять лише ті люди, які живуть на тому ж поверсі.

Фасади ЖК Big Ben обшиті енергоефективними матеріалами / Фото РІЕЛ

Крім цього, таке планування дозволяє унеможливити крадіжки. Адже зайти у під’їзд, де оглядовість невелика, зловмисникам значно легше, ніж в галерейних будинках, де вхід здійснюється з балкона.

Також архітектори подбали про приватність мешканців. Зокрема, вікна у передпокої, що виходять на галерею, припідняті, щоб не було прямого проглядання, а внутрішній дворик ЖК освітлений.

«Житло в історичному центрі може не мати хорошого освітлення, там можливі темні закутки. У ЖК Big Ben ми це врахували: у внутрішньому дворі запроєктована достатня кількість штучного освітлення, що створюватиме комфортні умови у темний час доби», – розповів архітектор.

У ЖК Big Ben буде сучасне та комфортне планування / Фото РІЕЛ

Міф №6: У галерейних будинках не враховані сучасні реалії

У старій забудові можливі труднощі з укриттями, адже часто підвали тут не придатні для перебування людей. Тому люди припускали, що у галерейних будинках буде така ж ситуація. Однак у новобудовах, зокрема, галерейних, враховані безпекові фактори та облаштований комфортний простір, де можна перебувати під час повітряних тривог.

«У кожній сучасній новобудові обов'язково має бути укриття на підземному поверсі. У ЖК Big Ben укриття – це відокремлена зона, до якої є доступ з кожної сходової клітки. Воно має потовщені залізобетонні стіни та більшу кількість арматури, завдяки чому здатне витримувати значні навантаження від зовнішніх впливів. У цьому приміщенні зможуть розміститися всі мешканці комплексу. Також для укриття запроєктована окрема система вентиляції, воно забезпечене необхідною кількістю аварійних виходів і рештою, що необхідне за нормативними вимогами», – зазначив Микита Макухін.

Міф №7: Галерейні будинки не дають простору для відпочинку

Ще одне упередження, яке стосується галерейних будинків, – такі помешкання більше для старших людей, а не для молоді. Це пов'язано з тим, що в українців є асоціація саме з історичними будівлями, де часто проживають пенсіонери. Однак коли мова йде про новобудову галерейного типу, тут комфортно будуть проживати люди різного віку. Особливо, молодь та молоді сім’ї.

«У Східній Європі вже перейшли до концепції спільнотворення, формування ком’юніті – це те, чого дуже бракує українцям. Будинки галерейного типу – перші кроки до цього. Якщо глянути на комплекси за кордоном, які давно введені в експлуатацію, можна побачити, що там дуже активно використовують спільні зони. Мешканці самі їх озеленюють, ставлять вуличні меблі. Це не про закритись і не бачити зовнішнього світу, а про бажання формувати спільноту, розвивати її, разом дбати про свій ЖК і прибудинкові території», – розповів архітектор.

Усі апартаменти матимуть вихід на два фасади / Фото РІЕЛ

Для молоді такі спільні простори є дуже цінними, тому в ЖК Big Ben передбачені місця для різноманітного дозвілля – від спортивних секцій до релаксаційних зон.

«На території Big Ben будуть невеличкі двори з озелененнями, майданчиками для дітей та лавочками, що формує локальне ком'юніті всередині житлового комплексу. Також тут буде променад, який ділить територію на дві частини, куди виходить комерція, дитячий садочок тощо. Перша зона – приватна, тільки для мешканців комплексу, друга – напів приватна, де інтегрується місто», – зазначає Микита Макухін.

Галерейна забудова має чимало неочевидних переваг /Фото РІЕЛ

«Та цим ми не обмежились: перед самими комплексом є рекреаційна зона, озеленена, з потенційним розміщенням кінотеатру, спортивних майданчиків, зона для падл-тенісу, для вигулу собак. Дуже мало комплексів навіть у Львові можуть таким похвалитись. Відповідно у Big Ben – одне з найкращих забезпечень цієї прибудинкової території», – додає архітектор проєкту.

На території Big Ben будуть двори з озелененнями, майданчиками для дітей та лавочками / Фото РІЕЛ

Отже, будинки галерейного типу мають чимало переваг. Попри стереотипи, такі новобудови є сучасним рішенням, що забезпечує максимальний комфорт і безпеку мешканцям, а також відкриває багато можливостей для спільного дозвілля й відпочинку.