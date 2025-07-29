Фінансова директорка РІЕЛ Вікторія Гордійчук

Уряд спільно з Нацбанком і міжнародними партнерами презентував Стратегію з розвитку іпотечного кредитування в Україні, що має зменшити ризики для банків і зробити кредити на житло доступнішими для українців.

Стратегія передбачає поетапне реформування всієї інфраструктури. А основні зміни стосуватимуться страхування воєнних ризиків, реформи регулювання забудовників, нових правил оцінювання нерухомості й адаптації до європейських норм.

ЖК «Вілла Погулянка», Львів / Фото РІЕЛ

Натомість для успішного впровадження іпотечної реформи, як зазначила фінансова директорка РІЕЛ Вікторія Гордійчук у коментарі провідному українському виданню Forbes Ukraine, зміни мають охопити всі фронт-галузі: банківську сферу, забудовників, державу тощо.

Адже попри те, що мета нової стратегії іпотеки є доволі амбітною, перетворити її на доступний масовий інструмент для українців навіть в умовах війни – одна з основних передумов.

«Зміни мають бути узгодженими між собою. В іншому випадку це може лише посилити тиск органів контролю», – наголошує фіндиректорка РІЕЛ.

ЖК «Riel City», Львів / Фото РІЕЛ

В рамках соціальної відповідальності бізнесу РІЕЛ планує запустити альтернативу іпотеці, програму оренди з правом викупу – rent-to-own (RTO).

«Ця програма знижує загальну рентабельність проєктів, однак робить житло більш доступним для більшості сімей», – пояснює фіндиректорка РІЕЛ.

ЖК «Велика Британія», Львів / Фото РІЕЛ

Серед слабких місць у реформуванні, вважає Вікторія Гордійчук, може виявитися саме страхування воєнних ризиків, адже «це призведе до збільшення собівартості квадратного метра».

Однак загалом, впровадження реформи іпотечного кредитування, «є сильним і прогресивним кроком в імплементації європейських стандартів, що створить передумови для залучення іноземних інвестицій і відновлення будівельного ринку», акцентує вона.

ЖК «Голоські Кручі», Львів / Фото РІЕЛ

Як зазначається в тексті публікації видання, зараз в Україні спостерігається один із найбільших житлових дефіцитів від 1991 року – понад 600 мільйонів квадратних метрів, із яких 150 мільйонів квадратних метрів – зруйновані або пошкоджені через війну.

Ще 450 мільйонів квадратних метрів – накопичилися через старіння житлового фонду й обмежену доступність житла. За оцінками Світового банку, знищено або пошкоджено понад 13% житлової нерухомості, збитки перевищують 58,9 мільярда доларів.

Натомість в умовах війни ринкове іпотечне кредитування в Україні фактично перестало працювати й існує майже повністю в межах держпрограми «єОселя». Понад 18 200 кредитів на суму 30,3 мільярда гривень було видано на 17 липня 2025-го. Але можливості програми – обмежені.