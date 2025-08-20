Мета збору – 100 мільйонів гривень для Сил оборони

Благодійний фонд «Спільнота Стерненка» оголошує масштабний збір на суму 100 мільйонів гривень для посилення Сил оборони України. Кошти підуть на два критично важливі напрями:

50 мільйонів гривень – на зенітні FPV-дрони для перехоплення ворожих БПЛА типу «Шахед» та «Гербера»,

50 мільйонів гривень – на FPV-дрони для підрозділів, що воюють на Покровському та Костянтинівському напрямках – нині одних із найгарячіших точок фронту.

Донатити можна на банку «Тотального Русорізу» або через офіційні реквізити фонду.

Ці дрони дають військовим можливість знищувати як повітряні цілі, так і техніку та живу силу ворога на лінії зіткнення.

Наразі Фонд активно розвиває використання дронів-перехоплювачів «Шахедів» серед військових та вже має підтверджені результати: зенітні FPV успішно знищили понад 227 ворожих цілей.

До ініціативи долучився девелопер РІЕЛ: серед усіх донорів, які задонатять від 300 гривень, розіграють квартиру в Києві в ЖК бізнес-класу Nordica Residence.

Планування квартири, яку розіграють серед учасників збору / Фото РІЕЛ

З початку повномасштабного вторгнення «Спільнота Стерненка» вже передала понад 216 000+ FPV-дронів на суму близько 4,5 мільярда гривень – як до офіційного створення фонду, так і після.

У червні 2025 року подібна ініціатива вже принесла результат: тоді вдалося зібрати понад 85,8 мільйона гривень на FPV-дрони для Повітряних Сил, а один із донаторів став власником квартири в Nordica Residence.