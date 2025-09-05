ЖК Big Ben у Львові

За даними дослідження OLX Нерухомості, лише 12% опитаних готові були купувати житло у 2025 році. Експерти відзначають, що це може бути явище відкладеного попиту, коли люди очікують більш стабільних умов, як економічних, так і загалом в Україні.

Саме тому розтермінування або квартира на виплат – це не просто зручне рішення, а реальна можливість купити житло на первинному ринку. Від іпотеки ця опція відрізняється тим, що забудовники, на відміну від банку, не вимагають сплати відсотків.

Тож як працює розтермінування і які його переваги – розповідаємо у матеріалі.

Які особливості розтермінування від девелопера

Завдяки розтермінуванню від забудовників українцям можна не очікувати на появу доступних іпотечних програм. Адже покупець може не віддавати всю суму одразу, а фіксованими частинами протягом певного часу сплачувати вартість житла. Всі умови сторони прописують у договорі, а після останнього платежу людина отримує право власності на квартиру.

Такий механізм знижує фінансове навантаження на покупця і робить купівлю квартири доступною. При цьому процес виплат є прозорим та гнучким: вартість житла зазвичай фіксована, а оплата відбувається частинами без відсотків чи залучення банківських кредитів.

Якщо вас зацікавила така можливість, варто врахувати кілька особливостей квартири на виплат:

– чим раніше скористатись пропозицією розтермінування від забудовника, тим буде більше часу на виплату. Адже є різниця: виплачувати фіксовану суму за 1 – 2 роки, чи за 5 місяців;

– девелопери пропонують гнучку систему оплати, тож варто ретельно ознайомитись із пропозицією та обрати найзручнішу систему виплат;

– обов’язково зверніть увагу на тривалість періоду виплат і можливість продовження, графік платежів, фіксацію вартості у валюті чи гривні, а також передбачені штрафи за дострокове погашення або затримку;

– для оформлення квартири на виплат обов’язковий перший внесок. Зазвичай це 30% (на ринку зустрічаються і 10%) від вартості житла, але для кожного ЖК умови можуть бути іншими. Також сума першого внеску може змінитись в залежності від того, скільки залишилось часу до здачі будинку;

– у забудовників періодично бувають акції. Тому краще звертатись у відділи продажу і цікавитись усіма умовами розтермінування;

– а якщо плани в покупця зміняться, є змога повернути вкладені кошти. Але в такому разі можна втратити якусь суму через зміну курсу валют чи інфляцію.

Обираючи квартиру на виплат, рекомендуємо зважати на репутацію забудовника. Це особливо важливо в умовах війни, адже інвесторам потрібна гарантія щодо завершення будівництва. Варто віддавати перевагу девелоперу, який працює вже багато років, має хорошу репутацію та успішно завершені будівництва.

Одним із лідерів ринку в Україні є системний девелопер РІЕЛ. Компанія працює понад 22 роки, забезпечуючи українців сучасним і комфортним житлом на будь-який запит. РІЕЛ реалізував більш як 100 проєктів у Львові та Києві, і навіть в умовах війни гарантує здачу ЖК.

«На початок війни ми мали розпочаті проєкти в Києві та Львові загальною площею близько 600 000 кв. м. Попри всі виклики, РІЕЛ завершив проєкти, розпочаті до 2022 року в Києві, а на львівському ринку зберіг лідерство, – прокоментував виданню Forbes СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник, – Лише протягом 2024 року ми здали житлові комплекси площею 133 756 кв. м, у тому числі це 1989 квартир, з яких 1454 – у Львові та 535 – у Києві. У першому кварталі 2025-го здано ще понад 1000 квартир».

СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник / Фото РІЕЛ

Що українцям пропонує РІЕЛ

Системний девелопер РІЕЛ має стабільно високий попит на розтермінування від забудовника. За словами представників компанії, близько 50% угод в Києві та 40% у Львові проходять на таких умовах.

Ці цифри свідчать, що українці довіряють РІЕЛ в питаннях якості житла, а також надійності забудовника. Водночас девелопер переглядає пропозиції для інвесторів та робить квартири ще доступнішими.

«Ми повсякчас переглядаємо наповнення тих продуктів та умов, які є базовими в РІЕЛ. Наприклад, візьмемо розтермінування від забудовника. Цей продукт у нас був і до війни. Але ми знизили розмір першого внеску із 30% до 10% на частину наших ЖК. При розтермінуванні ціна у договорі фіксується із прив‘язкою до курсу долара, немає додаткових коливань вартості/націнок у процесі виплат», – коментує Зоряна Землинська, координаторка відділів продажу РІЕЛ у Києві.

Тож системний девелопер РІЕЛ пропонує гнучкі варіанти розтермінування. Зокрема, у Києві:

– у ЖК комфорт-класу Ok’Land (просп. Повітряних сил, 56) перший внесок на купівлю квартири та паркінгу складає від 10%. Вартість нерухомості фіксована, тому не може бути збільшення прописаної у договорі суми. Водночас виплати можна робити щомісяця або щокварталу протягом 2 років;

– у Maxima Residence (вул. Коновальця, 30) житлові та комерційні площі, а також паркінги доступні з внеском від 30%. Житло у цьому комплексі бізнес-класу також можна придбати з розтермінуванням на 2 роки;

– у ЖК Brother та Sister, що на вул. Ревуцького, 1 та Клеманська, 3 відповідно, перший внесок – 30%. При цьому графік сплати платежів діє до дати введення комплексу в експлуатацію. До прикладу, у ЖК Brother розтермінування доступне до другого кварталу 2028 року.

У Львові РІЕЛ також пропонує привабливі умови для купівлі квартир на виплат. Тут перший внесок складає від 10 до 30% в залежності від обраного ЖК, Зокрема, у флагманському проєкті компанії – ЖК Big Ben (вул. Стрийська (Персенківка, 2) – розтермінування можливе до червня 2027 року, що зменшить фінансове навантаження для покупця.

ЖК Big Ben у Львові / Фото РІЕЛ

Суттєвою перевагою системи розтермінування РІЕЛ є те, що вартість житла у будь-якому ЖК компанії фіксується у доларах США за курсом станом на день підписання договору. Таким чином українці можуть не переживати через ризики валютних коливань, адже умови є стабільними.

Крім цього, системний девелопер пропонує знижки і спеціальні пропозиції для військових, медиків і внутрішньо переміщених осіб.

«В умовах війни, важливо зробити так, щоб якомога більше людей мали змогу придбати житло», – наголошує Зоряна Землинська.

Зоряна Землинська, координаторка відділів продажу РІЕЛ у Києві / Фото РІЕЛ

Отже, з системним девелопером РІЕЛ купівля власного житла стає реальною. Компанія гарантує, що розпочаті проєкти будуть завершені, а українці, які інвестували у нерухомість забудовника, стануть власниками омріяних квадратних метрів.

