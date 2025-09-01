РІЕЛ продовжує активно працювати, попри виклики війни

27 серпня 2025 року відбулася четверта онлайн-конференція Ukrainian Economic Outlook для інвесторів, девелоперів та керівників компаній на тему «Що буде з цінами на ринку української нерухомості у 2026 році?».

СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник розповів про ключові тенденції ринку. Він акцентував на зростанні собівартості та цін на житло, трансформації портрету інвестора і перспективах подальшого розвитку галузі.

Серед спікерів були організатор заходу, керівний партнер Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар, керівний партнер фонду HUG'S Ерік Найман, засновник KAN Development Ігор Ніконов, CEO ЛУН та аналітик ринку житла Андрій Міма, а також інші експерти.

СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник розповів про ключові тенденції ринку / Фото РІЕЛ

За даними ЛУН, середня ціна квадратного метра в комфорт-класі з початку війни суттєво зросла. У Львові вартість підвищилася на 61% – з $690 у 2021 році до $1110 у 2025-му, у Києві – на 25% (з $810 до $1010). Водночас кількість нових проєктів значно зменшилась.

«У 2021 році було видано дозволів та отримано повідомлень про початок будівництва на 170 тисяч квартир. У 2024 році – лише на 69 тисяч, а у першому кварталі 2025-го – всього на 22 тисячі, однак важливо, що ця цифра на 35% більша, ніж в цей же період минулого року», – пояснив Мельник.

Кількість виданих дозволів зменшилася / Фото РІЕЛ

Він уточнив, що реальні обсяги ще нижчі, адже будівництво ведеться поетапно.

«Реальний показник – удвічі менший, адже будівництво ведеться за пусковими комплексами чи чергами. Тобто через те, що ЖК будується почергово, термін зведення всього житлового комплексу, скажімо, площею в 100 тисяч метрів квадратних, через ситуацію на ринку нерухомості збільшується з 4 до 6 – 8 років. Отже, на ринку нерухомості ще не розпочато будівництво нового житла, яке можна було б ввести в експлуатацію через кілька років», – зазначив Ростислав Мельник.

Додатковим фактором стало подорожчання матеріалів та робіт.

«Собівартість квадратного метра у новобудові у Львові та Києві у 2025 році зросла на 25%, у порівнянні із 2021. Найбільше подорожчали енергомісткі й імпортозалежні матеріали (цемент, мінвата, керамограніт, газоблок) – на 30%, бетон і арматура – 10 – 15%. Вартість будівельно-монтажних робіт вплинула на загальну будівельну собівартість на 12%», – зауважив СЕО РІЕЛ.

Собівартість з роками лише зросла / Фото РІЕЛ

Загальна площа втраченого житла становить близько 90 мільйонів квадратних метрів / Фото РІЕЛ

У РІЕЛ також зафіксували зміни у поведінці покупців. У 2025 році попит на готові квартири піднявся до 30,8%, а тих, хто готовий чекати не більше ніж пів року, стало на 13,8% більше.

Водночас кількість охочих чекати понад рік знизилася з 33% до 20%. При цьому вирішальними критеріями залишаються репутація забудовника та локація. Також покупці стали більш чутливими до ціни.

Попит на готові квартири значно зріс / Фото РІЕЛ

Ростислав Мельник окремо наголосив на фінансових змінах у сфері.

«Якщо до війни типовий обсяг інвестицій до старту продажу становив приблизно 15% загальної вартості проєкту, то нині необхідно інвестувати вже до 40 – 45%. Також суттєво подорожчали кредити для нерухомості й будівництва: банківські ставки з урахуванням ризиків піднялися до 18 – 25% річних у гривні», – пояснив він.

Я вважаю, що сьогодні – найкраща ціна для купівлі квартир. Кращої вже не буде ніколи, тому що буде йти зростання собівартості та вартості коштів, і попит буде дуже великим,

– акцентував Мельник.

Він також звернув увагу на міжнародні ініціативи, що здатні дати ринку новий поштовх: «Світовий банк працює над інструментами, які дадуть українцям шанс придбати житло. Один із трендів – програми, подібні до лізингу, коли людина може орендувати квартиру 15 – 20 років і в підсумку стати її власником. Це вигідно, адже лізинг можна прив’язати до валюти, і там немає валютних ризиків, як в іпотеці».

Попри виклики війни, РІЕЛ продовжує активно працювати. У 2025 році компанія презентувала новий формат житла в комфорт-класі Real Family Style та розпочала шість нових проєктів загальною площею 560 тисяч квадратних метрів: у Києві – ЖК Sister та Brother, у Львові – ЖК Big Ben, Hyde Park, Harry і Father.

Портфоліо проектів 2025 року /Фото РІЕЛ

«Ми віримо в український ринок і хочемо бути драйвером його розвитку. Навіть у час війни ми плануємо масштабно розвиватися, щоб дати українцям сучасне й доступне житло», – підсумував Ростислав Мельник.