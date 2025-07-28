У Андрія Садового є пʼятеро синів

Міський голова Львова Андрій Садовий відповів на закиди щодо потенційної служби своїх дітей у війську та їх навчання за кордоном. Про це він розповів в інтервʼю «24 каналу».

У Андрія Садового та Катерини Кіт є пʼятеро синів: 23-річний Іван-Павло, 21-річний Тадей-Лука, 19-річний Михайло, 17-річний Йосип і 14-річний Антоній. Раніше ЗМІ та різні політики неодноразово спекулювали на темі того, що жоден із синів мера Львова не служить у війську, хоча жоден із них ще не досяг призовного віку.

«Старші вчаться. Менший вчиться в школі. Йосип вчиться в профтехучилищі на… Зараз таке модне слово є – інсталятор. Ви знаєте, хто такий інсталятор? Так називається сантехнік. От він пішов, йому так захотілось після восьмого класу чи зараз після девʼятого, отримати робочу спеціальність. Михайло, Тадей і Іван здобувають освіту не у Львові. Але, якщо прийде час, вони всі повернуться», – сказав Андрій Садовий.

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Він додав, що після досягнення 25 років – призовного віку – вони підуть до війська.

«Вони всі підуть, ніхто нікуди не буде ховатися. А навіщо? Просто чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи мають служити у війську. Я не знаю, чи це правильно. Я вважаю, що обовʼязок батьків – дати дітям освіту. І потім освіта буде їх годувати. Я не є прихильник того, що дітям треба давати гроші. Вони повинні отримати освіту», – додав мер Львова.

Він додав, що служба у війську є обовʼязковою для кожного громадянина України, але спершу дітям варто дати можливість здобути освіту.