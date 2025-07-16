Ексгумація поховань на вулиці Пасічній у Львові

У середу, 16 липня, у Львові завершили ексгумацію всіх 355 поховань радянського окупаційного періоду. Рештки тіл перепоховають на Голосківському цвинтарі. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто готове обміняти всі останки на українських захисників.

«Пагорба Слави радянського окупаційного періоду у Львові більше не існує. Виявлено 355 останків. Усіх разом з агентом НКВС Кузнєцовим та Путіним перепоховають на Голосківському кладовищі. Готові обміняти всі ці останки на українських захисників. Роботи проводили за всіма дозволами, під наглядом фахівців», – написав міський голова Андрій Садовий.

Він зазначив, що під час ексгумації фахівці Меморіально-пошукового центру «Доля» виявили невідповідність у кількості плит і поховань. Крім цього, могили мали дуже мало супровідного матеріалу. Йдеться лише про ґудзики, залишки форми, взуття й гвардійські значки.

Ексгумація поховань. Фото Львівської міськради

Зазначимо, що на місці Пагорба Слави знайшли 355 людських останків. В індивідуальних могилах було 251 тіло, 84 – у трьох братських. Крім цього, на території комплексу була ще одна братська могила часів Першої світової війни, але в ній не було людських останків.

Місто передасть гірлянди з колон та конструкцію «вічного вогню» до музею «Територія терору». Андрій Садовий зазначив, що невдовзі місто розпочне дискусію про нове призначення території. Керуючий справами виконавчого комітету Євген Бойко повідомив, що на місці Пагорба Слави має бути громадський простір. Наразі територію Пагорба Слави прибирають від будівельного сміття та вирівнюють.

Євген Бойко розповів, що ексгумацію могил агентів НКВС Ніколая Кузнєцова та Стєпана Путіна проводили за окремим протоколом. Кузнєцова вже перепоховали на Голосківському цвинтарі, де додатково встановили цілодобове відеоспостереження.

«Всі роботи виконали відповідно до дозволів Міністерства культури. Сьогодні перепоховали агента Кузнєцова. Також науковці на місці відфотографували усі знайдені елементи й провели всі антропологічні дослідження. Щодо аналізів ДНК, то на такий вид досліджень потрібні окремі дозволи, як і для проведення судово-медичної експертизи. Якщо держава вбачатиме таку необхідність, то відповідні дослідження будуть проведені», – сказав Євген Бойко.

Додамо, що Пагорб Слави звели впродовж 1945-1950 років на вулиці Пасічній у Львові. Там були поховані червоноармійці, радянські партизани, агенти НКВС. Найвідомішим похованням була могила Кузнєцова. Його рештки двічі намагалися вкрасти, а родичі агента неодноразово просили Львів повернути тіло в Росію.