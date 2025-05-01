Територія Пагорба Слави, де дослідники проводять ексгумацію поховань

У четвер, 1 травня, меморіально-пошуковий центр «Доля» розпочав ексгумацію поховань на Пагорбі Слави, що на вулиці Пасічній. Працівники центру вже демонтували приблизно 80% плит і пам'ятників, обстежили вісім індивідуальних поховань. Могили розташовані не в тому порядку, у якому є надгробні плити. Керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко розповів, що частину елементів з монумента передадуть в музей «Територія терору».

«Сьогодні восьмий день робіт з демонтажу Пагорба Слави. Ми фактично забираємо з нашого міста останній маркер військових радянських поховань. Якщо говорити про демонтажні роботи, то 80% найскладніших будівельних робіт ми вже виконали. Зі складної роботи залишається паркан і вхідна група. Це займе найбільше часу, бо там використані дорогі матеріали. Ми розберемо все на елементи, частина з яких потрапить до музею "Територія терору"», – сказав Євген Бойко.

На території Пагорба Слави завершують демонтаж плит. Фото ZAXID.NET

Він зазначив, що роботи триватимуть приблизно два місяці. Наразі немає готового рішення, що буде на місці Пагорба Слави. Серед поховань є найвідоміші дві могили – агента Ніколая Кузнецова й майора Стєпана Путіна. Євген Бойко сказав, що ці дві могили потребують окремої уваги з боку правоохоронців.

«Росія не раз використовувала ці могили для провокацій. Були спроби викрасти тіла, намагання домовитись про передачу тіл за фінансові винагороди, звернення від російської влади. До цих могил буде окрема увага», – розповів Євген Бойко.

Поховання Кузнєцова й Путіна У Львові. Фото ZAXID.NET

Директор центру «Доля» Святослав Шеремета повідомив, що наразі дослідники ексгумують вісім поховань. Однак вони розміщені не в тому порядку, що надмогильні плити – могили розташовані паралельно, а не перпендикулярно до алеї.

«Це говорить про те, що були одні поховання після Другої світової війни, а після того прийшли проєктанти, які мали завдання від вищого керівництва компартії створити ідеологічне місце пропаганди радянського тоталітарного режиму. Ніхто не зважав на пам'ять про солдата. Всім треба було показати могутній меморіал. Є надгробні плити з прізвищами восьми людей, але надзвичайно складно встановити, хто є хто», – сказав Святослав Шеремета.

Згодом дослідники встановлять, у яку стані перебуває решта поховань. Шеремета додав, що є звернення від родичів похованих на Пагорбі Слави, які хочуть обговорити питання щодо перезаховання.

«Чесно кажучи, не знаю, як це зробити, бо ми не знаємо, хто є хто. Тут хіба проводити порівняльний аналіз ДНК. Це тривала й дорога процедура», – розповів Шеремета.

Святослав Шеремета на території, де проводять ексгумацію. Фото ZAXID.NET

Територію, де проводять ексгумації, охороняє «Муніципальна варта». Правоохоронці розповіли, що з початку робіт не було провокацій.

Роботи з дослідження на території Пагорба Слави розпочалися 23 квітня. Тут є понад 220 індивідуальних поховань та чотири братські могили. Зокрема, ймовірно могили агентів НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Стєпана Путіна. Всі знайдені рештки місто планує перепоховати на Голосківському цвинтарі.

Роботи на Пагорбі Слави триватимуть два місяці. Фото ZAXID.NET

Окупаційна радянська влада почала будувати Пагорб Слави у 1945-1950 роках. Сюди перепоховали червоноармійців, радянських партизанів та агентів НКВС. З території поховань двічі намагалися викрасти поховання агента Кузнєцова. Крім цього, його родичі просили повернути тіло в Росію.

Нагадаємо, що меморіально-пошуковий центр «Доля» провів ексгумацію на території поля почесних поховань Личаківського кладовища й знайшов рештки 1804 людей, яких перепоховали на Голосківському цвинтарі. Більшість з віднайдених останків належать членам НКВС, які воювали проти УПА.

Зазначимо, що серед віднайдених останків 27 належали солдатам Першої світової війни, яких перенесли на поле №84 Личаківського цвинтаря, де вже є поховання військових Австро-Угорської монархії. Крім цього, дослідники виявили останки 24 солдатів Вермахту. Їх передали для ПП «Гарант», яке перепоховало солдатів на німецькому військовому цвинтарі у селі Потеличі на Львівщині.