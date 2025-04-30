Радянський монумент у Бориславі вже демонтували, а останки військових перепоховали

У центрі Борислава ексгумували поховання радянських солдатів на вул. Данила Галицького. На цьому місці облаштують сквер пам’яті Героїв. Останки радянських військових перепоховали на кладовищі в селі Попелі.

Як повідомила Бориславська міська рада, завершальний етап декомунізації відбувся у середу, 30 квітня.

«Перепоховання здійснювало комунальне підприємство “Еко-місто” разом з комунальним підприємством Львівської обласної ради "Меморіально-пошуковий центр "Доля". Нещодавно працівники меморіального центру завершили процес ексгумації, знайшли бетонну та цегляну крипту з останками в трунах. Під час перепоховання, згідно з християнською традицією, отець Олег Смерека провів панахиду за упокій душ загиблих», – зазначили у міськраді.

Перепоховання радянських військових у селі Попелі (фото Бориславської міськради)

Меморіально-пошуковий центр «Доля» розпочав розкопки на колишньому військовому цвинтарі 9 квітня. З могили ексгумували приблизно 32 останки.

Як повідомив ZAXID.NET міський голова Борислава Ігор Яворський, там поруч ще захоронені останки німецьких солдатів: «Це все на одній території, але окреме поховання. До нас звернулася спеціалізована організація, яка буде і ці останки ексгумувати».

У 2022 році з цього військового меморіалу демонтували скульптури жінки й воїна, металеву зірку, стелу та пам’ятні таблиці.

Наступним етапом стане благоустрій скверу пам’яті Героїв для вшанування полеглих військових ЗСУ.

Колишній військовий радянський меморіал розташований навпроти міського палацу культури. Поруч є пам’ятний знак закатованому більшовиками упівцю, ліквідаторам аварії на ЧАЕС та воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані.