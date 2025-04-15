Раніше на цій ділянці був пам’ятник радянському солдату

Жовківська міська рада оголосила відкритий архітектурний конкурс на зведення меморіального комплексу полеглим захисникам. Його облаштують біля народного дому і дерев’яної церкви Святої Трійці зі спадщини ЮНЕСКО на вул. Львівській. На цьому місці у радянські часи був «вічний вогонь» і пам’ятник радянському солдатові, який демонтували у 2022 році.

Про всеукраїнський архітектурний конкурс міський голова Жовкви повідомив 15 квітня. Хоча на сайті міськради зазначено, що прийом заявок розпочався 1 квітня.

«Оголосили всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на найкращу проєктну пропозицію меморіального комплексу полеглим Воїнам Жовківської громади. Ця ділянка на вулиці Львівській відповідає архітектурним вимогам та стане місцем увіковічнення і вшанування пам’яті тих, хто віддав найцінніше у боротьбі з російськими ворогами. Наш спільний обов’язок – зберегти пам’ять про новітніх Героїв України та створити місце, де кожен зможе віддати їм шану», – написав Олег Вольський 15 квітня.

Місце, де збудують меморіал (для збільшення карти клікніть на неї)

Ділянка, відведена для цього проєкту, охоплює велику площу і передбачає не лише встановлення пам’ятника, але й благоустрій території довкола, зокрема й перед районним народним домом «Просвіта».

«Архітектурно-планувальне завдання: при розробці конкурсної пропозиції учасникам конкурсу необхідно передбачити комплексне планування меморіального комплексу полеглим воїнам Жовківської громади з благоустроєм прилеглої території. Необхідно створити комфортний простір для відвідувачів меморіального комплексу та мешканців громади», – зазначено в умовах конкурсу.

Межі ділянки, яку має задіяти проєкт меморіального комплексу у Жовкві

Конкурс триватиме чотири місяці. Усі учасники мають зареєструватися до 1 травня. Напрацьований проєкт треба подати до 1 липня. Журі оголосить переможців 18 липня. Для них передбачені премії:

перше місце – 100 тис. грн;

друге – 70 тис. грн;

третє – 50 тис. грн.

До складу журі входять посадовці Жовківської ОТГ, архітектори, військовослужбовець та вдова загиблого військового.

Наголосимо, що меморіальний комплекс буде розташований навпроти дерев’яної церкви Святої Трійці 1720 року, що є у списку спадщини ЮНЕСКО. Праворуч від майбутнього меморіалу працює народний дім, який має великий простір перед входом і пам’ятник Шевченкові. Ліворуч – автобусна зупинка. А позаду меморіалу розташована школа. Впорядкована територія довкола культурньої та освітньої установи стане не тільки місцем вшанування полеглих, але й відпочинковою локацією.