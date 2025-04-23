Територію цілодобово охоронятиме муніципальна варта

У середу, 23 квітня, у Львові розпочали ексгумацію радянських військових на Пагорбі Слави, що на вул. Пасічній. Роботи триватимуть близько двох місяців, відтак віднайдені останки та надмогильні плити перенесуть на Голосківське кладовище. Під час робіт територію будуть охороняти представники «Муніципальної варти», також там встановлять відеонагляд. Про це повідомила Львівська міськрада.

За попередньою інформацією, на Пагорбі слави є чотири братські могили, понад 220 індивідуальних поховань і, ймовірно, могили агентів НКВС Ніколая Кузнєцова та майора Стєпана Путіна.

«Сьогодні розпочинаємо процес, коли забираємо останній маркер радянських поховань у Львові – поховання з Пагорба Слави. До усіх цих поховань у нас буде однакове ставлення, однаковий протокол ексгумації і однаковий принцип перезахоронення. Усі роботи відбуватимуться відповідно до тих дозволів, які ми отримали від держави – Міністерства культури», – повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

На цвинтарі 220 індивідуальних та 4 братські могили (фото Романа Балука)

Впродовж найближчих двох місяців на меморіалі демонтують огорожу, надмогильні плити, проведуть дослідження та ексгумацію останків. Ексгумацією займатимуться фахівці меморіально-пошукового центру «Доля».

«Розуміємо, що велика увага буде прикута до ексгумації останків могили Кузнєцова і могили Путіна. Тому ексгумація цих останків буде відбуватися прозоро із залученням усіх необхідних фахівців, зокрема антропологів, судмедекспертів, представників правоохоронних органів, прокуратури та ін., щоб потім не виникало питань, хто лежить у могилі, де написано “Кузнєцов”. Так, є різні версії щодо того, чи дійсно він там похований, але тільки ексгумація і ретельне дослідження зможуть це або підтвердити, або спростувати», – наголосив керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.

Меморіальний комплекс «Пагорб Слави» радянська влада почала будувати на вулиці Пасічній у 1945-1950-х роках. Там перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої світової війни, а також НКВСників. Останки Кузнєцова звідси двічі намагалися викрасти, а родичі спецагента просили віддати тіло в Росію.

Нагадаємо, нещодавно завершили ексгумацію останків радянських військових з території колишнього «Марсового поля». Близько 2 тис. останків перепоховали на Голосіївському цвинтарі.