Ремонти доріг чи допомога військовим? Із цим питанням від початку повномасштабної війни зіткнулися всі українські громади. Львів — не виняток. Міський голова Андрій Садовий переконаний: у час війни гроші треба спрямовувати на підтримку армії. За словами Садового, місто пропонуватиме будівельним компаніям ремонтувати дороги в борг, а місто розрахується за це вже після перемоги.

В інтерв’ю з Катериною Соляр Андрій Садовий розповів, як Львів виживає під час війни: про укриття, розвиток екосистеми Unbroken, плани запуску заводу з виробництва протезів і відбудову знищеного росіянами музею Шухевича. А ще – про дітей: де вони навчаються і коли, на думку мера, зможуть повернутися в Україну.

«Люди не дуже люблять чиновників, але люблять котів. У нас є поєднання»

Андрію Івановичу, доброго дня.

Радий вас бачити. Дякую, що завітали. Мої вітання.

Я вирішила без оцих довгих представлень, тому що їх, по-перше, не дивляться в Ютубі, відразу переключають. А по-друге, є короткі питання, такий бліц, який я хотіла би з вами обговорити. От давайте спробуємо з цього: бруківка чи асфальт?

І так, і так. Тому що бруківка – автентична, але ми зараз її стесуємо за позабюджетні кошти, тому що є багато людей на кріслах колісних. А асфальт – рівна дорога, завжди круто виглядає.

Добре, тоді наступне питання: безліміт в «Копальню кави», чи безліміт в «Театр пива»?

А чому? Я би пішов в іншу кав'ярню. Хтось любить чай, хтось любить матчу. Я всіх підтримую, я не надаю переваги комусь.

Тобто отак от в центрі Львова ви хочете сказати про те, що є кава, є чай, є матча?

«Копальня кави» – це для туристів.

А загалом – чай чи кава?

А то залежить. Чай люблю в першій половині дня, а каву – після обіду.

Добре, тоді знову ж таки – трамвай чи автобус?

Є ще електробус, є ще тролейбус. Львівський трамвай – це легенда. Львівський трамвай є у піснях. Ясно, що трамвай.

Тоді – дощовик чи парасоля?

Парасоля, це круто.

Безоплатний чи найдорожчий громадський транспорт.

Я думаю, що безоплатний тільки сир в мишоловці.

Чого? А в Харкові?

Харків треба сьогодні підтримувати всім, там дуже важко. За все в житті хтось платить.

Це правда. Ну і, звісно, традиційне питання: кіт чи пес?

Тут є Левчик, тому що місто Лева. Вдома в мене є і пес, і кіт.

Ви спеціально завели кота для того, щоб вам не ставили каверзних питань?

Люди не дуже люблять чиновників, але люблять котів. У нас є поєднання.

«Ви хочете, щоб ми знайшли зайві мільярди і набудували нові європейські укриття? Ми не зможемо це робити»

Так, мудро. Давайте тепер спробуємо з того, що люди не люблять. До питань міста. Розпочнемо з найостаннішого – підтоплення. Це торкнулося всієї України. Одне питання, коли річка вийшла з берегів. А інше – підтоплення нових районів міста.

Які, до речі, не входять в місто Львів. А ви говорите про Сокільники, які є біля Львова, де відбулася забудова із порушенням всіх норм чинного законодавства. І це велика трагедія. Якщо правоохоронні органи почнуть вникати в ці деталі, то буде дуже багато кримінальних проваджень. Тому що там не можна було будувати і не можна було так будувати. Але, знаєте, у Львові є одне місце, яке є символом підтоплення. Це перехрестя Сахарова-Вітовського. Якщо великі дощі, там, як правило, стоїть вода. В цей день, коли за ніч випала місячна норма опадів, там не було підтоплення. Тобто мережі готові до великих об'ємів води, вони почищені. А те, що Сокільники побачила вся Україна, але чомусь зговорили, що це Львів – це є неправильно.

Підтоплення житлового комплексу у Сокільникх поблизу Львова 10 липня 2025 року

А що тоді робити?

Правильно інвестувати кошти в інфраструктуру і робити перехоплюючі водойми, тому що ви не збудуєте удесятеро ширші колектори, це нереально. У світі буде мінятись клімат. Тому є перехоплюючі водойми, і вони були колись. Але коли ці водойми осушили, коли на їхньому місці почали щось будувати, так воно і повилазило.

Люди, які купували квартири розуміли, де вони купують?

Вони не розуміли, їм ж лапшу вішали на вуха, їх дурили, їм розказували, що там все буде красиво. Ви ж бачили, там перші поверхи позатоплювало, машини плавали.

До вас приходили з питаннями?

Люди зрозуміли, де вони і що вони отримали в кінцевому випадку. Я думаю, що там будуть серйозні внутрішні розмови.

Якщо ми говоримо про підтоплення, то, звісно, ми говоримо ще про одні моменти, які відбувалися не так давно, це обстріл міста Львова. Я не знаю, як ви ставитеся до цих фраз, які періодично звучать у соцмережах про те, що «Львів забув про війну». Знаєте, коли ви показуєте відео того ж підтопленого району і там пишуть: «Головне – щоби там була українська мова». Так от, коли пишуть оці коментарі, що там прилетіло, а ми тут з оцим всім, як ви до цього ставитесь?

Спокійно. Тому що вже шкіра груба. І я взагалі прихильний до критики, але я не поважаю критиканство, коли критикують аби критикувати. Якщо маєш якусь добру пораду, скажи мені, як зробити це краще. Щодо укриттів. От що мені на серці спокійно, що коли був оцей останній потужний приліт, не було жодних жертв. Ніхто не загинув. Чому? Зруйнували не один будинок, але всі люди були в укриттях. Тому ніхто не загинув. Тобто люди, слава Богу, на четвертий рік війни вже знають, де є найближче укриття і де можна піти. А оці коментарі десь: «А от нема!»… А що немає? Ви хочете, щоб ми знайшли зайві мільярди і набудували нові європейські укриття? Ми не зможемо це робити. Якщо маємо сьогодні вільні кошти, ми їх інвестуємо в зброю. купуємо машини, купуємо міномети з фондом «Повернись живим». Тому що як інакше? Сьогодні кожна родина когось відправила на фронт. Тому треба помагати нашим військовим.

Передача мінометів 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила 28 березня 2025 року. Фото ZAXID.NET

«Будемо будувати окремий комплекс для переселенців»

Ви читаєте соціальні мережі, є у вас час на те, щоби погортати?

Деколи я можу подивитися, але не дуже багато. Не сильно. У мене є моя сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Твіттері, зараз це X. Я там озвучую меседжі. Інколи це особисті, інколи важливі для для громади чи для країни. Деколи можу подивитись коментарі, що там пишуть. І я вже розумію системність процесів. І мені трошки так, знаєте, боляче, що в часі війни є спеціально навчені люди, які займаються тим, що вони накидують різні коменти під коментарями людей, які мають що сказати. Це не про себе я говорю. Я говорю про велику кількість людей, які роблять добрі справи, а їх валять лайном. Чому? Бо вони можуть бути для когось опонентом. Це підло.

Мені сказали, що у Львові є 6 тис. найпростіших укриттів. Цього достатньо?

Немає проблем на сьогоднішній день з тим, щоб сховатися від атаки. Чи всі укриття ідеальні? Ні, тому що багато підвалів використовуються як укриття. Підвал – це є власність людей, які живуть в цьому будинку. І коли хтось не хоче туди спуститися і прибрати, а хоче, щоб мер приїжджав особисто вичищав цей підвал... Мене на всіх не вистачить. Ми живемо в час, коли весь житловий фонд приватизований. Тобто будинок, навіть балкон є власністю тої чи іншої родини. І вона має за ним дбати. Хоча у Львові ми маємо програму співфінансування ремонту балконів. Але співфінансування. Ви можете вкласти [у ремонт цього балкону – ред.] щось своє. Тому в цілому стан укриттів є достатньо непоганий. Хоча я також, якщо пошукаю, знайду щось дуже погане. Єдина проблема, що деколи відповідальні за укриття забувають, що всі вони мають бути відкриті. Ми прийняли рішення у Львові, що всі укриття мають бути відкриті завжди, тому що тривога може бути через п'ять хвилин, а хтось, хто має ключі, пішов десь в магазин чи поїхав кудись в село. Ну, друзі мої, так не може бути. Ти мусиш лишити когось чергового, тому що, якщо ти відповідальний за ключі, то це твоя відповідальність. Тому ми прийняли рішення: відкриваємо і не закриваємо.

Тоді виникає інше питання, як контролювати, щоби там, знову ж таки, все було добре.

Ставиш малесеньку відеокамеру, вона коштує недорого і в себе на телефоні дивишся, зайшов хтось чи не зайшов і все. Якщо проникає хтось не той, дзвониш в поліцію, приїхали, навели порядок.

Ще одне питання, яке завжди виникає до Львова, це питання внутрішньо переміщених осіб. Тому що на початку повномасштабного вторгнення ми пам'ятаємо, що всі їхали на захід України. Багато з них залишились у Львові, хтось повернувся або поїхав далі.

Через Львів пройшло 5 млн людей, навіть більше. Сьогодні орієнтовно 150 тис. є тут. Багато людей знайшли тут роботу або інвестували кошти, купили помешкання. Частина живуть ще в тих приміщеннях, які вони використовують як тимчасові. Ну і в нас містечко для переселенців також є заповнене. Люди там живуть і ми вже мали розмову з владою Маріуполя. Я думаю, що будемо будувати окремий комплекс, в першу чергу для тих переселенців, які в нас тут живуть, щоб вони мали повноцінне житло.

Фото ZAXID.NET

Ви стали хабом чи домом?

Для більшості Львів – це вже є рідна хата. І я думаю, що навряд чи вони кудись переселяться, тому що діти пішли до школи, вже є друзі, колеги. Люди старшого покоління, звичайно, ночами бачать сни про свої рідні містечка, свої рідні села і вони хочуть повернутися за будь-яких обставин.

Тоді ще традиційне питання. Я завжди кажу, що цього немає в Україні, але воно завжди виникає – це мовне питання. Ми вчора говорили з колегою, він каже: «Слухай, в мене рятувальник з Чернігова приїхав до Львова на постійне місце життя. Рятувальники – це ті люди, які не сплять після відбою тривоги. Вони рятують життя, рятують житло, дістають з завалів, від них залежить наші життя. Але при цьому він говорить російською. І хтось почув, що він говорить російською по телефону, відповідно завдав йому тілесних ушкоджень». Тому традиційне мовне питання залишається.

Я не бачу мовної проблеми. Я бачу людей, яким складно говорити українською мовою чисто, але вони пробують, вони ламають, але йдуть цією дорогою. Моя дружина Катерина навіть організувала такий бенд. Там дівчата 70+ співають українські пісні. І що ми пізнали? Що дуже багато пісень вони пам'ятають ще з свого дитинства. Але вони їх не співали, тому що вони жили в середовищі, яке було штучно створене, яке було нібито російськомовним середовищем. І вони це відновлюють, вони говорять українською мовою через пісню, через мистецтво. Я завжди згадую історії, як люди, які приїжджають до Львова, на третій день починають говорити українською. Це атмосфера міста, атмосфера любові. Я не вірю, що можна через силу змусити людину щось зробити. Вона може імітувати. А мені важливо, щоб українська мова була в серці, щоб кожен, хто живе в Україні, любив українську мову, нею спілкувався і передавав цю мову своїм дітям, своїм внукам.

Таке трохи питання терпимості виходить.

Це не робиться отак [клацає пальцями – ред.]. Знаєте, можна прийняти рішення Верховної Ради про те, що з завтрашнього дня всі мають знати англійську мову. І що? Це потрібен час, потрібна системність. Щодо української – я думаю, що знають всі. Але питання чи люди вживають, чи, наприклад, люди в уряді вживають вдома, в побуті українську мову. Це ж важливе питання, правда?

Як людина, яка приїхала з Києва, скажу, що в Києві дуже багато російської мови лунає повсюду. Мені здається, що ми зробили дуже швидкий крок до того, щоби говорити українською. Більше того, мені здавалося, що я навіть пропагувала на каналі і говорила, щоби люди не соромилися говорити неправильно і тим самим намагалися демонструвати їм якийсь приклад. Але зараз я розумію, що десь, можливо, люди так подумали: «Вже ніхто про це не говорить, тому, певно, може ми повернемося до того, що зручно».

У мене є багато друзів, які перейшли на українську мову. Наприклад, Всеволод Кожемяко [аграрний бізнесмен, власник агрохолдингу «Агротрейд», засновник і командир добровольчого батальйону «Хартія», входить до сотні найбагатших українців за рейтингом Forbes – ред.], який долучений до «Хартії». Раніше він спілкувався російською мовою. Зараз він принципово використовує тільки українську мову.

А оце мені теж здається, десь інколи виникає питання відбілювання себе. На фронті хлопці говорять російською?

Ну, знаєте, деколи, коли «трьохповерховими», то говорять. Бо в українській нема. А в них є.

Наша лайка дуже красива для того, щоб висловити всі ті почуття.

Ну, власне.

«Слава Богу, ми ніколи не були бідною родиною. Я про це чесно говорю»

Ви згадали про дружину. Ці зустрічі дівчат 70+ про які ви говорили відбуваються на базі Unbroken?

Це є наше містечко [переселенців – ред.]. Тобто Катерина на початку війни займалася більше переселенками, допомагала їм адаптуватися у Львові. Останнім часом вона вже, як соціальний працівник в Unbroken. Кожного дня вона возить наших ветеранів, хлопців, дівчат, на кріслах колісних, на милицях, вона їх в театри, в кіно, на стрільбу з луку, рибалку, активності є кожного дня. Як правило, у неї це все після обіду, тому до хати вона приходить достатньо пізно і деколи питання, хто пізніше приходить, я чи вона.

Військові з реабілітаційного центру Unbroken разом із Катериною Кіт-Садовою відвідали концерт “Пори року” Антоніо Вівальді у Львівському органному залі. Фото Instagram Катерини Кіт-Садової

Скільки заробляють соціальні працівники?

Я не думаю, що мова йде про гроші, вона там на 0,25 ставки, здається. Це виключно її посил, тому що це є важливо. І коли вона це робить, багато людей перестають сачкувати і роблять це також якісно.

Ви розумієте, чому я запитала про гроші? Одна з ваших останніх фраз — про те, як я маю годувати сім’ю на 60 тисяч гривень – викликала резонанс у соціальних мережах. Користувачі почали обговорювати, яка ж зарплата у мера.

Дивіться, є моя мама, є теща, тесть, є п'ятеро дітей, є ми з Катериною. Є багато чого, що потрібно підтримати. Ну, звичайно, що воно не вкладається в бюджет 60 тис., але слава Богу, ми ніколи не були бідною родиною. Є сімейний бізнес, який дає певний профіт. Я про це чесно говорю, і це є відзначено в моїй декларації. Ви ж розумієте, що моє життя моніторить зліва направо і справа наліво всі. Можна з якогось мого інтерв'ю витягнути якесь моє речення і пробувати на ньому щось крутити. Та нехай собі крутять, аби тільки прізвища не перекручували. От і все.

Питання грошей у нас завжди дуже болюче питання для всієї України.

Бо всі вважають, що хтось має забагато, а хтось має замало.

Так, і поділити порівну ми точно не можемо. Але, якщо ми заговорили за родину, то пані Катерина займається соціальною роботою в Unbroken. Батьки вже на домашньому.

Батьки не працюють, батьки пенсіонери.

«Чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи мають служити в війську»

Щодо дітей. Ще одне питання, яке теж періодично гуляє в інтернеті.

Де діти?

Так.

Старші вчаться. Менший вчиться в школі. Йосип вчиться в профтехучилищі на… Зараз таке модне слово є – інсталятор. Ви знаєте, хто такий інсталятор?

Певно, митець, який створює якісь інсталяції.

Так називається сантехнік. От він пішов, йому так захотілось після восьмого класу, чи зараз після дев'ятого, отримати робочу спеціальність. Михайло, Тадей і Іван отримують освіту не у Львові. Але, якщо прийде час, вони всі повернуться. У нас у військо треба йти з 25 років, вони всі підуть, ніхто нікуди не буде ховатися. А навіщо? Просто чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи мають служити у війську. Я не знаю, чи це правильно. Я вважаю, що обов'язок батьків – дати дітям освіту. І потім освіта буде їх годувати. Я не є прихильник того, що дітям треба давати гроші. Вони повинні отримати освіту. Тут батьки повинні помогти. А потім, друже мій, маєш голову – заробиш. А не маєш, ну вибач, всі спеціальності є важливі. Тому я цей свій батьківський обов'язок виконую. Так, ми підтримуємо наших дітей, щоб вони мали хорошу освіту. Я вважаю, що кожен батько чи мама робили би так само, чи роблять так само.

Коли ви говорите, що прийде час, маєте на увазі 25-річчя?

Так по закону сьогодні вказано.

Що діти думають про те, що от якщо «прийде час», чи розглядають вони такий варіант?

А як може бути по-іншому? Якщо людина є громадянином України, то вона повинна.

Здобуття другої освіти, третьої освіти, робота за кордоном...

Та ні Це не в моїй родині. Якщо би я мав можливість отримати хорошу освіту, я б її також отримав. Тому що в мене такої можливості колись не було. Я про це жалкую. Але це таке, хоч діти нехай мають.

«У випадку з Гусаковим ми показали, як Львів дає приклад, підтримки і поваги. Тепер за це отримали новий виклик»

Ще одне скандальне питання – Назарій Гусаков. Питання, яке не так давно почало активно підійматися в соціальних мережах. Кажуть, що нібито Назарій отримував гроші через дропи, виводив через онлайн-казино, але ви сказали, що ліками його забезпечувала громада міста. Ви бачили, що він збирає гроші і на що він збирає гроші?

Він збирав гроші все життя. І він завжди ставив претензії, чому громада міста не є відповідальна за його життя. Тому що у всіх європейських країнах синдром м'язевої атрофії – це це захворювання, яке лікується за державні кошти. Україна такої програми, на превеликий жаль, не мала. І ми, як у Львів, зробили такий перший приклад. Тому що одне питання – дати один укол дитині, коли вона має рочок, щоб врятувати її. Якщо цього не відбулося, то треба потім все життя підтримувати фінансово. Ті уколи дуже дорогі. І ми таку програму у Львові прийняли, і Назарій потрапив під цю програму. Я, чесно кажучи, не сильно моніторив, на що він просить гроші. Коли це все вилізло наверх, мені було моторошно. Я йому зателефонував, спитав, чи він приїде, бо він публічно озвучив, що ліків, які дає місто, для нього недостатньо. Я спитав лікарів, вони говорять: «Ми проводили аналізи. І його стан потребує, власне, такої дози». Він сказав, що йому цього замало. Я говорю: «Окей, приїдь, пройди обстеження. Якщо обстеження покаже, що ти потребує, можливо, іншого рецепта, ми поможемо тобі». Він відповів: «Добре, я приїду». Після цього все це пішло на зовсім іншій хвилі. І я так розумію, що він не приїхав. До речі, він мав в кінці місяця отримувати наступні ампули, він їх не отримував.

Назарій Гусаков має встановлений діагноз СМА другого типу (фото із фейсбук-сторінки)

Я так розумію, що він закордоном.

У нього мама в Італії живе і він час до часу їздив до неї. Я зробив запити в багато інституцій. Поки що відповіді не сильно дають. Інституції в Європейському Союзі кажуть, що це персональні дані і вони не хочуть про це говорити.

Зазвичай, кажуть, не було би щастя та нещастя допомогло. Я так розумію, що все одно Назарій Гусаков допоміг підсвітити проблему.

Однозначно. Він, як медійна особистість, про тему синдрому м'язевої атрофії говорив дуже багато, чи не найбільше. Взагалі я з тим стикнувся років десь п'ять тому назад в одного з наших працівників ЛКП народилася дівчинка і вона мала цей вроджений синдром. І була потреба зібрати, здається, мільйон доларів на укол. Тоді вся громада ці кошти збирала, ніхто не вірив, що це реально і ми їх зібрали. Вона зробила цей укол, дівчинка добре розвивається Ну і потім постало питання: а як бути з тими, які вже є дорослими? Тому що, як правило, не отримання вчасної допомоги приводить до критичного стану, людина помирає. І фактично ми показали, як Львів дає приклад, підтримки і поваги. Тепер за це отримали новий виклик.

Нас цікавить, що робив Назарій у Львові. Мені розповідали і про ліфт, який він встановив…

Це не він встановив, це місто помогло йому встановити ліфт, який використовує сонячну енергію, щоби не бути залежним від будь-яких збоїв в мережі. Ми це організували, ми це зробили. Ми також робимо такі проєкти для інших людей, де це є потрібно. Тобто він був людиною з великим голосом. Він кричав, він часто мене звинувачував, що я не сильно прихильний до нього, що я з днем народження його не привітав. По-різному було. Але я спокійний. Те, що я маю робити як міський голова, я стараюся робити.

«Ми вже прийняли більше 24 тис. поранених»

Гуляючи площею Ринок, я помітила пандус. Ми розпочали з вами з «Копальні кави», бо це ви сказали туристичне місце, тому я не могла її оминути в тому числі. Я помітила пандус, якого ще, здається, рік тому не було. Я дивилася програму «Відвал ніг», здається. І тоді ми всі спостерігали за тим, як місто не підготовлене.

Так, так. «Терен» тоді був.

Це був його поштовх, чи це відбувалося паралельно?

Не було в Україні жодного міста, яке було би готове до того, щоби бути привітним до людей з інвалідністю. Дуже часто пандуси робили для галочки. І зараз в місті ми маємо новий виклик, тому що в нас розташовані центри реабілітації, в нас екосистема Unbroken. І ми навіть маємо заступника в міській раді, який відповідає за доступність. Це Ірина Маруняк. Динаміка дуже велика. Але якщо подивитися, скільки треба ще в місті зробити – це неймовірний пласт роботи. Перше, це те, за що я постійно дзьобаю Укрзалізницю. Тому що ми зробили площу перед залізничним двірцем, а доступності на вокзалі немає. Але вони вже і грант мають, вже і проєкт роблять, і ця доступність буде. Але це, вибачте мене, на четвертому році війни і через шленний тиск.

Ті ж самі заклади громадського харчування. Я їх збирав ще позаминулого року. Я кажу власникам кафе і ресторанів: «Друзі мої, ви ж розумієте, що приходить до вас, наприклад, людина, Герой України на кріслі колісному?». «Так, ми допоможемо йому заїхати». Але так не має бути – він має сам заїхати. Я кажу: «Добре, а якщо він захоче в туалет?». І тут починається. «Ну, ви розумієте, історичний центр...». Я пояснюю: можна забрати один столик, збільшити кімнату і дати можливість гідно зробити те, що людина потребує. Деякі почали це робити, деякі – ще ні. Тому, наприклад, якщо ви на кріслі колісному заїдете в «Копальню кави», то ви заїдете. Але, якщо ви захочете в туалет – там його немає. І це ще одне питання, про яке я публічно говорю. Я думаю, що власники цього бренду звернуть на це увагу, тому що площа «Копальні кави» велика. І там дуже багато відвідувачів. Так само, як в інших закладах міста Львова. Те, що є у підпорядкуванні міста, ми стараємося робити. От в Ратуші в нас є спеціальні кімнати туалетні, є заїзд нормальний. В районних адміністраціях те саме. Тільки ще питання, як це зроблено всередині. Я особисто люблю перевіряти наскільки це все надійно зроблено.

Ви приділяєте дуже багато часу питанню реабілітації. Скільки це у відсотковому значенні? Бо мені інколи здається, що це 50% роботи.

Якщо чесно, то це мінімум година в день. Ми вже прийняли більше 24 тис. поранених. Це і жінки, і діти, і, звичайно, наші військові. Привезли поранених, зробили операції. Наступний етап – протезування. Людина десь має жити, поки її запротезують. Тому що це не можна робити автоматично. Рана має бути сформована. Це п'ять-шість місяців. Ми збудували соціальне житло для поранених. Ми з нуля вибудували протезну майстерню. Маємо сьогодні можливість робити 1000 протезів в рік.

Наступне питання – спорт. А як люди мають займатися спортом, якщо вони втратили кінцівки? Розвиваємо Unbroken sport і різні види спорту. Є питання мистецтва. Будь-яка фізична реабілітація без ментальної реабілітації взагалі не дає жодного ефекту. А мистецтво – є великою частиною mental health. Інвестуємо в це кошти, спільно з Львівською академією мистецтв розвиваємо цей кластер. А питання роботи? Де людина має працювати? Ми маємо спеціальні гранти для ветеранів, які хочуть мати свій власний бізнес. Є ціла екосистема людяності, яка включає дуже багато різних пазлів і ми їх продовжуємо розвивати, ділимося нашими напрацюваннями з колегами з інших міст, з інших країн. Тому що багато людей не знають, що робити. Приїжджають, дивляться і роблять в себе краще, можливо, більше.

Уряд передав громаді Львова протезний завод. Що там планується робити?

Два роки я їх так підтискав. У Львові з радянських часів був великий протезний завод. У 2014 році його закрили. Завжди було бажання в когось його свиснути, так? Щось там забудувати. Не тільки у Львові, це ще і в регіонах були певні локації. Я це питання кожного тижня через листи і тиск добивався. Передали. І наша задача відновити там виробництво, тому що державі потрібні крісла колісні. Нам потрібний різний еквіпмент для людей з інвалідністю. Я хочу, щоб це було наше, українське, рідне, з нормальною ціною. Ми показали, що ми це можемо робити, тому що ми з нуля в голому полі збудували протезне виробництво. І це також був аргумент, що ми зможемо цей проект реалізувати. Я думаю, що наступного року вже завод запрацює з новою продукцією, з хорошими взірцями.

Інвестиції – з-за кордону?

Звичайно. Ми починаємо з наших грошей, але ми залучаємо багато партнерів.

«Хочете – бийте мене, хочете – карайте, але за бюджетні кошти ми ремонтувати дороги не будемо»

Тут знову ж таки питання грошей. Чи вони є?

З грошима велика біда, тому що держава постійно їх вилучає. Кажуть, що вилучають на озброєння, але хлопці і дівчата з наших бригад приїжджають і говорять: «Поможіть, тому що біда, тому що немає того, того, того». Я не хочу зараз в це вникати.

Працюємо з міжнародними партнерами, десь залучаємо кошти, перекредитовуємося, стараємося і військовим помагати, і на соціальні речі багато грошей витрачаємо. Тому що і протези, і реабілітація – це надзвичайно великі кошти. Насправді найбільший жаль, що львів'яни відчувають проблеми з інфраструктурою: хідниками, дорогами. Хочете – бийте мене, хочете – карайте, але за бюджетні кошти, ми цього робити не можемо.

Ми зараз продумуємо варіант, як, наприклад, оголошувати тендер на реконструкцію доріг, але з оплатою після війни. Якщо якась будівельна компанія зголоситься виконати роботи зараз, то ми чесно кажемо – під час війни грошей не буде. Бо в період війни ми витрачаємо кошти на озброєння. А після перемоги – обов’язково заплатимо. Якщо ви вірите місту Львову – будь ласка, приходьте.

Я помітила, що в Києві можу їхати із дозволеною швидкістю 70-80 на деяких дорогах, а у Львові я їду десь 30 км/год.

Тому що дороги потребують обслуговування, а ми їх в часі війни не сильно обслуговуємо, бо кошти витрачаємо на фронт. З одного боку є частина громади, яка каже «Правильно». А інші говорять: «А як ж ми? А хідник біля хати, одне, друге, третє?». В мене позиція жорстка, за це мене б'ють, карають, але вже так є.

Спитала за дороги, тоді спитаю за фонтани. Це питання з інтернетів. Коли кажуть, що ось ці прекрасні фонтани в підлогу організовують біля історичних пам'яток, біля храмів, біля них бігають голі діти, купаються, насолоджуються життям. Наскільки це підтримує правильну картинку Львова?

Це фантастична картинка, коли голі діти бавляться в фонтані. Дайте дітям бути дітьми, дайте радість. Я це підтримував і буду це надалі робити, тому що не можна в дітей забирати дитинство.

Тоді питання іншого характеру. Ми говорили з вами про Unbroken. Ви ним дуже дуже пишаєтеся, готові про нього багато говорити, про кожний його куточок. Але поруч з Unbroken є ще Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, який всі обходять або намагаються обходити десятою дорогою. І це найстрашніше, що людина може почути, перебуваючи у Львові. Я розумію, що ви зараз скажете, що він обласний. Але тільки там можуть робити операції від другої, третьої, четвертої ступені.

Ні. В нас в першому медичному об'єднанні сьогодні є найсучасніше обладнання, дуже круті фахівці і все, що може робити обласний онкоцентр, ми з нуля робимо в нашому першому медичному об'єднанні. І я підтримую і одних, і підтримую других, тому що це все важливо. Сьогодні дуже багато людей, які спеціально приїжджають до Львова, потребують медичної допомоги. Для мене немає розподілу. Просто моя відповідальність – це перше медичне об'єднання. Якщо говорити про обласний онкоцентр, ми їх підтримуємо, з генеральним директором достатньо хороші робочі відносини.

Але це, як захламлений балкон в надзвичайно красивій вибудованій квартирі.

Передайте це в комунальну власність і там ситуація поміняється кардинально і швидко. Він є обласний. От порівняйте, будь ласка, заїдьте в нашу комунальну медицину і заїдьте в обласну. І порівняйте: одна держава, одне місто, одні закони, одні ті самі регламенти, одні ставки. Кардинально велика різниця. Чому? Тому що тут є персональна відповідальність, і я на це витрачаю час, своє здоров'я, тому що я вважаю, це є важливо. Питання медицини, освіти, культури в часі війни має стояти на дуже високій площині, тому що це те, задля чого ми живемо.

Так поштовхати, як з заводом не вийде?

Ні, ніхто цього не віддасть. Ви що, розслабтеся. В області інша проблема. В області вони продають медичні установи. Якщо ви подивитесь, скільки вони продали медичних установ за останніх сім років, це жах. Якщо ми навпаки купуємо, будуємо нове, вони розпродують те, що в них є. Це бандитизм, якщо чесно.

«Щодо питання відновлення музею Шухевича Петро Олексійович жодного разу до мене не звертався»

Ще питання про гроші. Гроші Петра Олексійовича [Порошенка – ред.] і відновлення музею Шухевича, яке знову ж виплило на поверхні. Всі думали, що там, напевно, щось вже робиться, відновлюється, але з'ясувалося, що все не так.

Ні, робота триває. Музей був знищений повністю. Що ми зробили? Першочергово провели архітектурний конкурс, щоб зробити якісний проєкт. Чому? Тому що в цьому музеї, наприклад, не було доступності. Сьогодні площа музею буде збільшена, він стане світліший, якісніший, буде облаштований простір біля музею. Тобто сам проєкт робився достатньо довго, це якісний проєкт.

Зараз ми оголосили тендер на компанію, яка буде будувати. І ми це робимо за позабюджетні кошти. Дуже багато благодійників, хтось дає 100 грн, хтось 1000 грн. Ми в цьому році починаємо відбудову. Наступного року ми її закінчимо. Це буде, мабуть, перший приклад в Україні, бо в державі знищено близько 40 музеїв. І чомусь ніхто про інші не говорить – тільки намагаються використати цю тему для політичної боротьби. А навіщо? Маєш бажання – тихесенько поможи, і все.

Просто була ідея зробити таким, яким воно було. Але так не можна. Якщо вже ми інвестуємо кошти, то треба це робити перфектно, зробити це якісно, щоб це було сучасним, модерним, щоб молоді люди туди хотіли піти, а не просто «для галочки».

От ми маємо в області, наприклад, обласний музей визвольних змагань. Поруч – наша стрільниця, яку ми відбудували. Порівняйте: міська стрільниця, з прекрасною локацією, до неї там черги дітей. А є обласний музей, туди люди не ходять. Ми домовились з областю, що вони передадуть цей музей в комунальну власність міста, тому що будівля є міська, до речі. Я думаю, це буде прекрасний комплекс. Тут є порозуміння. Я завжди намагаюсь розв'язувати проблеми, якщо вони виникають, а не наголошувати на них. Тому, якщо багаті люди, якщо наші олігархи мають гроші – будь ласка, інвестуйте. Я не заперечую.

Ви кажете, львів'яни приходять, дають хтось 100 грн, хтось 1000 грн, як це відбувається?

Є незалежна фундація, яка займається відновленням музеїв в Україні. Вона є партнером з відбудови і вони здійснюють незалежну роботу. В них є наглядова рада, куди входить донька Шухевича і представники музею. Тобто в тісній координації робиться все правильно. Тому що не можна зробити абияк, вчепити табличку, що це зроблено за кошти там такого-то олігарха. Це ганьба.

Ця лавочка поставлена за кошти цієї людини.

Або цей туалет зроблений за кошти такого-то багатого чоловіка з нашого села чи з нашого міста.

То Петро Олексійович не захотів відновлювати по-новому?

Я не знаю. Він до мене жодного разу не звертався. Якщо би він мав якусь ідею, можна зателефонувати, я йому дам свою думку. Все-таки людина служила президентом, це серйозна річ, я маю повагу.

«Ви пробували колись висловлювати співчуття дітям, маленьким дітям, які втратили свого тата»

Відрядження. Часті відрядження за кордон.

Ганяю всіх копняками. Тому що кожна поїздка – це 500 тис., це мільйон доларів. І це все іде в бюджет міста. Місто має з того профіт. Якщо сидіти на місці, що ти висидиш? Маєш покликання йти воювати? Йди воюй. Маєш покликання бути корисним? Будь корисним. Тому, якщо є якісь форуми, зустрічі… Слухайте, от навіть от моя остання поїздка в Рим на форум відновлення. Я привіз звідти угоди, здається, на 22 млн євро. Це NEFCO і Європейський банк реконструкції та розвитку інвестують додаткові кошти в очисні споруди Львова в часі війни. А чому? Тому що частина стоків тече в Балтійське море. Їм це вигідно. Окрім того, привіз ще одну угоду про реконструкцію частини центру Mental Health у Брюховичах, яку підписав з міністром закордонних справ Литви. Це 620 тис. євро. Це живі кошти. Я міг не поїхати. І, напевно, нічого б не було підписано. Я переговорив з великою кількістю послів, членів урядів різних країн. Так само я тут приймаю різні делегації. Ми в травні приймали в цьому будинку, в ратуші, 35 міністрів закордонних справ. Але ми пахали як коні, щоб це організувати. Ми могли нічого не робити і тут би цього не було. Але вони приїхали, подивились, побачили Україну. Багато з них вперше приїхали в Україну. Це важливо. Це велика частина моєї роботи.

Зараз скажуть, що це виглядає як програма до наступного переобрання на посаду.

Я думаю, що кожен, хто зараз є на якійсь посаді, мріє тільки про одне – щоби закінчилась війна. Тому що, якщо хтось, наприклад, не розуміє, що це таке, може прийти, я йому покажу. У нас кожного дня похорони. І кожного дня мій обов'язок висловити співчуття родині, яка втратила свого героя. А ви пробували колись висловлювати співчуття дітям, маленьким дітям, які втратили свого тата, наприклад? І дивитися в очі хлопчику, який має 10-11 років, який втратив тата. Що ти маєш йому сказати? Я міський голова, це мій обов'язок. Тому в мене є одна мрія, щоб війна завершилася. Щоб ми, дай Боже, звільнили максимальну кількість нашої землі. Тому що кожного дня є втрати людей. Жодна нагорода, жодна медаль ніколи в житті цього не компенсує.

Я відразу звернула увагу на тих хто творять нашу історію [показує на дошку із шевронами військових підрозділів, яка стоїть у кабінеті міського голови]. Це хлопці привозять вам самі?

Так. Це найцінніший подарунок, який ми можемо отримати від наших військових. Це, шеврони. Тут є шеврони всіх наших бригад. Ми фактично зі всіма працюємо, всім помагаємо. Це мільйони, мільйони, мільярди допомоги. Є там ті, які мають львівську прописку - 80-ка наша, 24-ка, 103, 125. Але ми рівномірно всім помагаємо. І «Вовки да Вінчі», і «Азов», і «Хартія», Третя штурмова – всі тут є. Це така стела і вона постійно розширюється.

Від неї така шалена енергетика.

Так-так. Тому що це, як правило, бойові шеврони. Люди знімають їх і передають.

Я не мешкаю у Львові, але за час повномасштабної війни у мене з'явились тут нові друзі. І з ними я познайомилась якраз в соціальних мережах, вони мені писали, підтримували. Відповідно, тепер я називаю Львів своїм третім домом, тому що я з Дніпропетровської області, там мій перший дім. У Києві, я живу 12 років, там другий дім. А Львів – це вже третій мій дім, куди я приїжджаю з великим задоволенням. Тому, коли я спитала у місцевих, чи є у вас питання до Андрія Івановича, що б я такого каверзного могла могла спитати, то насамперед мені сказали передати дякую, тому що кожного разу, кожного дня, коли є поховання у Львові, ви виходите, спускаєтесь і висловлюєте співчуття.

Деколи це без слів. Ти просто очима бачиш інші очі і люди розуміють це з півслова.

Мені дуже важко це формулювати, дуже важко про це питати, як часто це може відбуватися?

Як правило, це відбувається щодня. Деколи це до обіду і після обіду. В нас бували дні, коли ми ховали і п'ять, і шість наших героїв в один день. На одні похорони залучається приблизно 100 людей. Тому що там є оркестр, є похоронна команда, є водії, є автобуси, які везуть родини, тому що спочатку церемонія в гарнізонному храмі. Перед тим наші працівники з адміністрації міського голови помагають з опізнанням тіла, консультації з родинами, розмова. Уявляєте, от ми повідомляємо людям, що їхня дитина загинула. Це роблять працівники міської ради. Це ж не наш обов'язок. Це все має робити ТЦК. Ми самі це взяли на себе, тому що для нас важливо це робити гідно. Є гарнізонний храм, де є молитва, прощання. Потім церемонія біля ратуші, коли сурмач грає останню мелодію для нашого героя, і потім вже церемонія на Личаківському кладовищі. І ця велика команда людей, вона має працювати злагоджено, як годинник. Це єдине, що ми можемо зробити, оцей останній жест поваги родині, поваги герою, який віддав своє життя, а ми сьогодні є живі. І я би дуже хотів, щоб у всіх громадах був такий стандарт. Це важливо.

Коли я питала вас про ці коментарі, які пишуть, що Львів забув, що таке війна, то я думаю, що тут можна супроводити це картинкою, відео з Личаківського кладовища, коли ти просто з різницею в тиждень бачиш кратно збільшену кількість прапорів.

Так, це є. Нема сьогодні в Україні жодного безпечного міста чи села, тому що сьогодні ракета може прилетіти в будь-яку будівлю і ти не сховаєшся. Так, ти можеш себе зберегти, пішовши в укриття. Але люди не завжди це роблять. Коли два роки тому був удар по Стрийській, то загинули люди, які не пішли в укриття. А ті, що пішли – вижили. Це багатьох навчило.

Якщо ми говоримо про наших військових, яких привозять до Львова, яких ховають у Львові, то варто згадати й про 9 годину. Я не можу стверджувати, що так відбувається у всіх містах, але мені здається, що Львів в цьому питанні дуже дисциплінований.

Ми це взяли у жорсткі рамки і є чіткі команди по всіх службах. І ми самі показуємо приклад. Навіть, якщо ми маємо якісь зустрічі, всі в 9:00 ранку стали, хвилина мовчання – це є шана нашим героям. Те саме стосується транспорту, те саме стосується людей, які просто йдуть по місту. І навіть людина, яка цього не знає, приїхала з іншого міста, з іншої країни, вона це бачить і зупининяється. Потім вона спитає: «Що це було?». Ми їй це пояснюємо. Окей, респект.

Учора я гуляла площею Ринок і стояла біля тих табличок, які тримала наша молодь під час сильного вітру і дощу.

Я вражений. Чесно вам скажу, я коли подивився це відео, мені аж защеміло всередині. Які вони круті. Цього ж нема в жодній інструкції, ніхто в школі не розказував, в сім'ї ніхто цього не говорив. Знаєте, це, як я часто говорю: ми ж не вибираємо місце або час нашого народження, ми вибираємо тільки бути людиною чи бути нелюдом. І дай Боже, щоб ми лишалися людьми.

Я вважаю, що це прекрасна крапка нашого з вами сьогоднішнього спілкування.

***

Дякую. Мені навіть немає чого додати. Бажаю вам гарного дня. Як вам мій заступник? [показує на кота Левчика, який сидить поруч – ред.].

Прекрасно. Він нас супроводжує. Ми говорили там, він був там.

Він думає, що я дам якийсь наказ щось робити.

Я вже вибачалася перед ним, що я без смаколиків і іграшок прийшла.

Він, себе не ображає.

Скільки заробляє кіт?

В деякі дні він може заробити на рекламі. У нього 24 тис. підписників в Інстаграмі.

Кіт Левчик. Фото з Інстаграму

Ого! А ви монетизували йому профіль?

Звичайно. Він рекламує різні бренди, які продають корми для песиків, для котів. Ці кошти йдуть на підтримку таких самих, як він, але тих, які ще не мають домівки. Тих, які влаштувалися трохи гірше, ніж він. Він теж випадково сюди потрапив. Ви знаєте цю історію? На цьому дереві вранці нявчить кіт. Просто нявчить і серце розриває. Дівчата вийшли сюди, почали його знімати, він скочив на балкон, зайшов в кабінет. Як міський голова, я ж не можу його вигнати, бо це відразу буде скандал. Я спитав людей: чий кіт? Прийшло троє: два власники ресторанів і один такий старший чоловік, такий любить собі випити. Сказали, що це їхній кіт. Потім я зрозумів, що, виявляється, він просто до них заходив в гості. Ми тоді вирішили, що кіт лишається жити в нас. Спитали людей, як він має називатися. Всі сказали «Левчик». От він п'ять років вже в нас успішно живе. Всі міжнародні делегації хочуть з ним зустрітися. Дуже багато послів мріють про фото з ним, тому що фото з ним має більше лайків, ніж вони просто щось би написали в себе на сторінці. Люди, знаєте, урядників не завжди люблять, а котів люблять. Тому в нас є хороше поєднання.

А він тут хазяйнує, чи він тут працює? Бо ви сказали, що він заробляє гроші.

Це його територія, він тут господар. Є кабінет, є балкон. Він по ратуші ходить. Є бачите, парапет, він по ньому може обійти кругом ратуші. Люди бачать там з вулиці: «Алярм! Кіт втік! Рятуйте». Куди втік? В нього все прекрасно. Левчик, в тебе все прекрасно?

Левчик, ти покусав вже попередню делегацію?

Вони просто не навчені. Бачите, я вже готовий. Підлога тепленька, а коти люблять тепло. Коли приходять серйозні люди, а він сідає комусь на коліна, починає масувати. Оце була Нобелівська лауреатка з Польщі. Він їй на коліна сів, масаж їй робить. Боже мій, вона поплила. Угоди підписуються, контракти всі розв'язуються.

Я ж кажу, що ви його спеціально сюди закликали, щоби вам не ставили каверзних питань і щоби все було набагато простіше, так?

100%.

Мені здається, знову ж таки, дивіться Львів, він же ж такий з містикою. Можливо, це дух попереднього…

Я думаю, що це перший мер Львова, король Лев, його скерував сюди. Ми, до речі, сьогодні говорили з єпископами, була колегія конфедерації єпископів, щоби вони передали запрошення від Левчика до Папи Лео. Тому що є місто Лео, є кіт і Папа Римський мав би сюди приїхати. Чекаю в гості. До речі, кажуть, що він любить котів.

Ну, головне, щоб він вас любив. Як котів можна не любити?

Тому що для нього ми його раби, розумієте? Кіт ж є головний.