Унаслідок сильних злив у Львові та прильвівських селах затопило вулиці

Вночі та вранці в четвер, 10 липня, у Львові випала рекордна кількість опадів – 115% місячної норми. Востаннє найбільшу кількість опадів за один раз фіксували у 1966 році. Про це повідомили на засіданні міської комісії ТЕБ і НС, яку зібрали за результатами ліквідації наслідків негоди.

Зазначається, що за 12 годин у Львові випало 110,2 мм дощу, що становить 115% місячної норми. За класифікацією метеорологів, така злива є надзвичайним дощем. Для порівняння, попередній рекорд опадів 10 липня у Львові фіксували ще у 1966 році – 86,3 мм/добу.

«Міський штаб з ліквідації наслідків негоди працює цілодобово. Сьогодні ввечері відбудеться чергове засідання для аналізу, що вдалося ліквідувати, де потрібне підсилення», – зазначила заступниця міського голови Ірина Кулинич.

Унаслідок інтенсивного дощу річки Зубра, Марунька і Вишенька вийшли з берегів. Найбільше підтоплення фіксували на вулицях, що межують із долиною річки Зубра. Зокрема, це вулиці Трускавецька, Окружна та Авіаційна. Комунальники зафіксували падіння 9 дерев та 4 гілок, їх розкряжували.

Міський громадський транспорт курсував без змін. На короткий час трамваї маршрутів №4 і №8 були закорочені до Центру Довженка через підтоплення на вул. Вернадського. Також на деяких маршрутах вимкнули 11 світлофорів.

«Є підтоплення кількох закладів переважно у Франківському районі, частина – у Сихівському. Переважно йдеться про підтоплення укриттів. Десь вода сама сходить, десь відкачуємо. Найскладніша ситуація у “Школі радості”, ліцеї Пулюя та Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва. Однак всюди ситуація контрольована. Є підтоплення приміщення у Центрі Довженка. Зараз там ліквідовують наслідки негоди, тож сьогодні тут не працюватиме кінозал та точка “Спільно”», – повідомив директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк.

Нагадаємо, через сильні дощі у Зубрі, Сокільниках та Скнилові затопило вулиці, будинки та автомобілі. Частково ускладнений проїзд на львівській об’їзній та трасі Львів – Пустомити – Меденичі.