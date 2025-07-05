Уночі 5 липня температура повітря опустилася до 5,7 градуса тепла

Уночі на суботу, 5 липня, синоптики зафіксували у Львові черговий температурний рекорд. Температура повітря була найнижчою за останні понад 50 років та становила 5,7 градуса тепла.

Як повідомили у Львівському обласному гідрометцентрі, 5 липня мінімальна температура повітря становила +5,7°С. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1974 році і становило +8,1°С.

За даними синоптиків, у вихідні на Львівщині буде тепла без опадів погода, яку визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. А от з наступного тижня очікується проходження атмосферних фронтів, що призведе до випадання короткочасних дощів. Можливі грози. Вітер змінного напрямку, слабкий до помірного, під час гроз ймовірні шквали. Температура повітря вночі коливатиметься від 6-11° тепла до 14-19° тепла, вдень підніматиметься до 33° тепла.