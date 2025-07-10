Через затоплення вулиць рух автомобілів у Сокільниках у Зубрі заблокований

Через зливу у Сокільниках підтопило вулиці, а в Зубрі вийшла з берегів річка та перекрила проїжджу частину. Міський голова Львова Андрій Садовий попередив про загрозу підтоплення Франківського, Сихівського районів та Залізничного районів.

Інтенсивна злива у Львові почалась із вечора середи, 9 липня, та місцями тривала всю ніч. Уранці 10 липня мешканці Зубри та Сокільників почали повідомляти у соцмережах про масові підтоплення вулиць. У Сокільниках затопило паркінг, автомобілі більш ніж наполовину у воді.

Підтоплення паркінгу в ЖК Continent у Сокільниках – на вул. Трускавецькій / відео Тетяни Турчиної

У Зубрі із берегів вийшла однойменна річка. На опублікованих фото видно, що найбільші підтоплення фіксують у районі перехрестя вул. Франка – Хмельницького. Зі сторони Зубри проїзд у Львів заблокований.

відео Ігоря Зінкевича

На обʼїзній дорозі Львова також ускладнений рух. За інформацією очевидців, у районі ЖК Grand Village у Сокільниках вийшло із берегів озеро і підтопило проїжджу частину обʼїзної. Підтоплення фіксують також на трасі Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі поблизу Сокільників. Водіїв просять оминати проблемні ділянки.

У Львові підтоплення фіксують на вул. Трускавецькій, просп. Івана Павла ІІ та вул. Авіаційній. За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, громадський транспорт курсує у звичному режимі. Лише тролейбус №27 через підтоплення на вул. Авіаційній тимчасово розвертається на вул. Городоцькій біля АТП-1. На маршруті працює тролейбус з автономним живленням.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в нежитлових зонах рівень підтопленням місцями сягає трьох м. Міські служби працюють у посиленому режимі.

Фото ЛМР

«Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок», – повідомив мер.

У ДСНС додали, що з берегів також вийшла річка Щирка на Львівщині. Внаслідок зливи затоплені вулиці і будинки в Скнилові. Пожежно-рятувальні підрозділи відкачують воду з території електропідстанції за допомогою мотопомп.

Підтоплення у Скнилові

Патрульна поліція Львівщини попередила водіїв оминати проблемні ділянки. На місці працюють усі необхідні служби.

Фото поліції

Додамо, що за повідомленням Львівського регіонального гідрометцентру, на Львівщині прогнозують сильні зливи, очікується ІІІ (червоний) рівень небезпечності.