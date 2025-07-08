Днями негода у Львові вже пошкодила 33 дерева

У середу, 9 липня, у Львові та по Львівській області очікуються грози, шквальний вітер і град. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

Так, у Львові шквали вітру можуть досягати в середу, 9 липня, 17-22 м/с. Вночі очікується значний дощ. Вдень – гроза, град. Ідеться про перший – жовтий – рівень небезпечності.

По території Львівської області шквали вітру сягатимуть 15-20 м/с. Очікуються грози, місцями значні дощі, град діаметром 6-19 мм.

«Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку “101”», – ідеться в повідомленні ГУ ДСНС України у Львівській області.

Нагадаємо, увечері понеділка, 7 липня, Львовом пронісся буревій, що повалив дерева або гілки дерев у 33-х локаціях. Унаслідок негоди в місті була частково пошкоджена електромережа.