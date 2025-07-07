Температура у Львові 7 липня побила рекорд за останні 13 років. Про це повідомив Львівський регіональний центр гідрометеорології.

«Сьогоднішній спекотний день приніс не лише вечірню негоду, але й черговий температурний рекорд. 7 липня максимальна температура повітря у Львові становила +34,2°С», – зазначено у повідомленні.

За інформацією синоптиків, попередню максимальну температуру цього дня фіксували у 2012 році. Тоді вона була +32,6°С.

Нагадаємо, львівські синоптики фінсували рекорди також 4 липня. А 5 липня був рекорд мінімальної температури.