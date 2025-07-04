3 липня максимальна температура повітря у Львові становила +33,1°С

У четвер, 3 липня, синоптики зафіксували у Львові черговий температурний рекорд. Температура повітря цього дня виявилася найвищою за останні 13 років.

Як йдеться в повідомленні Львівського гідрометцентру, 3 липня максимальна температура повітря у Львові становила +33,1°С. Попереднє максимальне значення цього дня спостерігалось у 2012 році і становило +32,4°С.

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Додамо, на п’ятницю, 4 липня, синоптики оголосили у Львові та області штормове попередження. Прогнозують грозу з градом та сильний вітер. За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові 4 липня вранці та вдень буде гроза, сильний вітер 15-20 м/с, і ймовірний град діаметром до 19 мм. Температура вночі 16-18°С, вдень 21-23°С тепла, в області – до 26°С.