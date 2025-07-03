4 липня у Львові прогнозують грозу з градом

На п’ятницю, 4 липня, синоптики оголосили у Львові та області штормове попередження. Прогнозують грозу з градом та сильний вітер.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові 4 липня вранці та вдень буде гроза, сильний вітер 15-20 м/с, і ймовірний град діаметром до 19 мм. Температура вночі 16-18°С, вдень 21-23°С тепла, в області – до 26°С.

Мерія закликає мешканців зважати на прогноз погоди та нагадує правила поведінки під час грози:

вдома зачиніть вікна та двері, вимкніть з мережі усі електричні прилади – вони притягують блискавки, зокрема й телефон – є загроза влучання блискавки під час розмови;

на вулиці не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки, також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди. Уникайте металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій необхідно повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.