Востаннє 7 червня у Львові було найбільш спекотним у 1998 році

Синоптики зафіксували у Львові черговий температурний рекорд. Субота, 7 червня, у Львові була найтеплішою за останні 27 років.

Як повідомили в Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, 7 червня у Львові зафіксували максимальну температуру повітря 29,9°С. Попереднє максимальне значення цього дня спостерігалось у 1998 році і становило 28,9°С.

Зазначимо, що у неділю, 8 червня, ближче до вечора синоптики прогнозували у Львові та області дощ. Вночі температура знизиться до 17°С, а вдень підвищиться до 26°С.