У Львові 5 червня зафіксували +30 градусів

У четвер, 5 червня, синоптики зафіксували у Львові перший літній температурний рекорд. Температура повітря цього дня виявилася найвишою за останні 25 років.

Як повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі, 5 червня максимальна температура повітря у Львові становила +30°С. Попереднє максимальне значення цього дня спостерігалось у 2000 році і становило +29,2°С.

Висока температура повітря збережеться на Львівщині у наступні дні. За даними синоптиків, 6 червня нічна температура становитиме 13-18°, вдень 27-32° тепла. Вночі буде без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень подекуди швали 15-20 м/с.