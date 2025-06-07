6 червня у Львові гроза очікується в другій половині дня

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про грозу та шквальний вітер на вихідні, однак спекотна температура збережеться.

Зокрема, в суботу, 7 червня, на території Львівської області прогнозують місцями грози, вдень подекуди град діаметром 6-19 мм, під час грози можливі шквали 15-20 м/с. При цьому, температура вночі 13-18°С, вдень 26-31°С тепла.

«Уникайте перебування під деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач. За можливості залишайтеся в безпечному місці під час негоди», – додали в ДСНС.

У неділю, 8 червня, грозу прогнозують ближче до вечора. Вночі температура знизиться до 17°С, а вдень підвищиться до 26°С.