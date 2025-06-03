Дощ йде, падає чи мжичить: як говорити українською без помилок
На вулиці хмарно і скоро піде дощ. Чи правильно казати, що «дощ падає»? Якщо ви вагаєтесь, який із цих варіантів правильний, або навіть обрали один і переконані, що інший є помилкою, то відповідь вас здивує.
Мовознавець Олександр Пономарів повідомляв, що обидва варіанти є правильними в українській мові. Ви можете говорити, що дощ не лише йде чи падає, а й періщить, ллє, січе, мжичить, накрапає.
Як говорити про дощ правильно:
- Щоразу, коли приїжджаю до Львова, починає падати дощ.
- Дощ уже майже припинився, але ще є незначна мжичка.
- Вранці накрапав дощ, але я забула взяти парасолю.
- Дощ йде уже третій день.
- Надворі гримить та ллє сильний дощ.
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