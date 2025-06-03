На вулиці хмарно і скоро піде дощ. Чи правильно казати, що «дощ падає»? Якщо ви вагаєтесь, який із цих варіантів правильний, або навіть обрали один і переконані, що інший є помилкою, то відповідь вас здивує.

Мовознавець Олександр Пономарів повідомляв, що обидва варіанти є правильними в українській мові. Ви можете говорити, що дощ не лише йде чи падає, а й періщить, ллє, січе, мжичить, накрапає.

Як говорити про дощ правильно: