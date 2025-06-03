Львівський регіональний гідрометцентр прогнозує на середу, 4 червня, складні погодні умови – вночі та вранці у Львові очікується густий туман із видимістю 200-500 м, а вдень можливі грози та град.

У зв’язку з цим міська влада звертається до львів’ян із проханням бути особливо уважними на дорогах і дотримуватись правил безпеки.

Водіям радять:

знижувати швидкість і дотримуватися дистанції між авто;

вмикати ближнє світло фар.

Пішоходам рекомендують:

переходити дорогу лише у визначених для цього місцях

у темну пору доби користуватися світловідбивачами(стрічки, жилети, наклейки тощо),аби бути помітними на дорозі.

Також мешканцям нагадують правила поведінки під час грози. Перебуваючи на вулиці, не ховайтись під деревами чи поблизу металевих конструкцій, уникати рекламних щитів, електроопор та не користуватись парасолями з металевими спицями.

Окрім того, метеорологи попереджають, що у зв’язку з очікуваними локальними опадами в другій половині доби 3 червня та впродовж 4 червня, на окремих річках басейну Дністра можливі швидкоплинні підвищення рівнів води.