Синоптики вже втретє за травень зафіксували у Львові рекорд мінімальної температури повітря. Йдеться про ніч на п’ятницю, 16 травня. Про це повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у ніч на 16 травня мінімальна температура повітря становила -1,2°С. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1995 році і становило -0,8°С.

Протягом дня 16 травня на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, місцями можливі пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря становитиме 8 - 13° тепла. У Львові денна температура повітря підніметься до 10 - 12° тепла.

Нагадаємо, вперше у Львові цьогорічний травневий рекорд мінімальної температури повітря зафіксували у ніч на 11 травня, а вдруге – у ніч на 12 травня.