У Львові другу ніч поспіль фіксують рекорд мінімальної температури повітря. Йдеться про ніч на понеділок, 12 травня. Про це повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у ніч 12 травня мінімальна температура повітря становила 0,0°С. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1978 році і становило +0,3°С.

Протягом дня 12 травня на Львіщині буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Місцями можлива гроза, слабкий град. Вітер північно-східний, 9 - 14 м/с. Температура 9 - 14° тепла. У Львові температура повітря становитиме 10 - 12° тепла.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 11 травня, синоптики зафіксували у Львові температурний рекорд. Мінімальна температура повітря становила -0,2°С. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1978 році і становило +0,4°С.