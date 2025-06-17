У вівторок, 17 червня, у Львові на вулиці Лисенка, 23-Б відкрили надсучасний ветеранський спортивний хаб «Стрільниця», аналогів якому немає в Україні. Це інклюзивна триповерхова будівля з терасою на даху, яку збудували менше ніж за два роки. Там поєдналися спорт, центр національно-патріотичного виховання, ветеранський хаб та простір для відпочинку.

Облаштували спортивний хаб на місці, де ще у XIX столітті була міська стрільниця. Тепер це триповерхова будівля з терасою на даху. На першому поверсі діє центр національно-патріотичного виховання з простором для навчання домедичної допомоги, є тир для стрільби з пневматичної та лазерної зброї.

«Це центр, який забезпечує викладання предмета “Захист України”. В нас є дуже багато майна, раніше ми навчали по картинках, плакатах, зараз це практичні заняття. Проводимо на заняттях домедичну підготовку, вчимо накладати турнікет так, як це має бути. Відбувається вогнева підготовка, тактична підготовка, робота з дронами: як вони функціонують, для чого вони, як ними управляти. В першій половині дня це буде функціонувати як обов'язковий предмет, а в другій половині будуть гуртки», – розповів керівник центрів національно-патріотичного виховання у Львові Павло Божко.

На другому поверсі облаштували тир на 50 метрів з надсучасним автоматичним обладнанням, там є шість стрілецьких рубежів для вогнепальної зброї.

«Наші каретки, мішені, всі рухомі. Вони зупиняються на будь-якій дистанції. На дистанціях 25 та 50 метрів в нас є відеокамери, висить планшет і можна кожного разу каретку не повертати, а переглянути влучність», – пояснив керівник спортивного товариства Parabellum Віталій Облещук.



На третьому поверсі працює ветеранська ﻿﻿кавʼярня, облаштована ﻿зона для спілкування і зустрічей ветеранів, є спортзал для тренувань учасників «Ігор Нескорених». А ще – VR-зона, конференц-та кінозал.

«Ми не хочемо, щоб це було приміщення, яке використовувалося б вузько. Ми хочемо, щоб його використовували всі наші міські інституції, громадські організації, що вони проводили тут зустрічі, нагородження тощо», – розповів директор офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

Своє призначення має і дах.

«Перш за все він спеціалізуватиметься на стрільбі з блочного лука. Тут будуть займатися наші спортовці й спортсмени на кріслах колісних. Тут будемо проводити різні тренування, плануємо просто неба влаштовувати різні патріотичні покази фільмів, робити прийоми гостей», – розповів директор офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

Муніципальний стрілецький тир призначений для усіх охочих навчитися стріляти, а також для захисників, спортсменів і навіть школярів.

Прайс хабу «Стрільниця»

Відновили «Стрільницю» приватні інвестори – родина Маслюків. Галина Маслюк є почесним консулом Республіки Казахстан у Львові, а її син Андрій – президент Львівської обласної федерації веслування на байдарках та каное. Вони за власні кошти погодились збудувати унікальний багаторівневий простір, який місто планує викупити впродовж 10 років.

«Ця локація має дуже цікаву історію. За часів Австрії тут був стрілецький тир “Курок”, потім він переходив з власності у власність і врешті-решт Міноборони продало цей невеликий об'єкт. Його купила родина Маслюків. І я хочу їм подякувати, тому що коли почалася війна, вони прийняли дуже непросте рішення – інвестувати свої приватні кошти й збудувати цей прекрасний комплекс», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

«Разом з командою, з підтримкою, це вийшло. Сьогодні мене переповнюють емоції, що ми тут на нашій приватній власності збудували не житло, не готелі, а саме цей заклад, який буде приносити радість, навчання, задоволення і гордість для Львова», – зазначила інвесторка, почесним консулом Республіки Казахстан у Львові Галина Маслюк.

Муніципальний стрілецький тир повністю доступний для людей з інвалідністю. В приміщенні облаштовано інклюзивні санвузли та душові. У «Стрільниці» працюватимуть військовослужбовці – фахові інструктори зі стрільби та домедичної допомоги.