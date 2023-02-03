Приміщення розташоване біля музею національно-визвольної боротьби

У Львівській міській раді створили робочу групу для відновлення роботи історичного стрілецького тиру на вул. Лисенка, 23б. Про це ідеться у розпорядженні міського голови Андрія Садового від 17 січня.

Очолив групу заступник директора департаменту містобудування, керівник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев. Також до складу комісії увійшли директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, голова Личаківської районної адміністрації Львова Орест Тимчишин, начальник управління освіти Андрій Закалюк, виконувачка обов’язків начальника управління охорони історичного середовища Маріанна Мороз, начальник управління спорту Антон Нікулін, начальниця управління комунальної власності Інна Свистун, позаштатна радниця міського голови Лілія Онищенко, директор парку «Знесіння» Тарас Микітчак та інші.

Робоча група має розглянути варіанти придбання будівлі на вул. Лисенка, 23б у власність Львівської міської територіальної громади для подальшого використання для потреб громади і розробити концепцію відновлення функціонування історичного стрілецького тиру із залученням профільних фахівців.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET Гелена Пайонкевич, ідеться про приміщення біля музею національно-визвольної боротьби.

Тир хочуть відновити у будівлі за гаражами

«Це нежитлове приміщення, раніше там були військові, місту приміщення ніколи не належало. Зараз воно перебуває у приватній власності, але власниками не використовується. Там важко щось зробити, тому що воно на території парку «Знесіння». Попередньо ми спілкувалися з власницею про те, у який спосіб місто може там відновити стрілецький тир. Це не обов’язково має бути виключно міська будівля, розглядатимемо різні варіанти», – говорить Гелена Пайонкевич.

Будівля на вул. Лисекна, 23б належить до комплексу садиби Стрілецького братства, що датується кінцем 19-го століття і створений архітекторами Йозефом Енгелем і Альфредом Каменобродським.

У повоєнний час у північному корпусі Стрільниці змагалися і тренувалися чемпіони світу та Європи, медалісти й учасники Олімпійських ігор: Микола Калиниченко, Дмитро Бобрун, Володимир Зименко тощо.

14 жовтня 2012 року в колишньому палаці Стрільниці відкрили музей визвольної боротьби України.

Додамо, що торік у міськраді повідомили, що хочуть збудувати велике стрільбище біля Львова.