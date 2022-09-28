Кульова стрільба - важливий навик в умовах війни

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач анонсував ідею збудувати біля Львова стрільбище для вправляння з кульової стрільби.

«Не просто хочемо, а готуємо відповідні рішення. Маємо підтримку і бажання спортивних федерацій Львівщини. Проект стрільбища біля Львова міг би виглядати приблизно десь так, як на відео», – написав 28 вересня Любомир Зубач у Facebook.

Як видно з відео, плануються стенди для стрільби з різних відстаней –10, 25, 50 і 300 м. В одному тирі одночасно може вправлятися максимально 80 людей. Будуть стенди з рухомою мішенню і різними відстанями стрільби.

«Найближче до Львова стрільбище такого рівня є у Хорватії, далі у Франції. З таким «добрим» північним сусідом треба мати своє», – підсумував Любомир Зубач.

Любомир Зубач додав, що відео візуалізації стрільбища надав голова ГО «Федерація стрілецького спорту Львівської області» Захар Служалий. Міськрада не повідомляє жодних інших деталей щодо будівництва стрільбища.

Додамо, що наразі у Львові діти і спортсмени вправляються з кульової та стендової стрільби на СКА, а дорослі можуть тренуватися у приватних стрілецьких клубах.