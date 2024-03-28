Сесія ЛМР прийняла зміни до міської програми забезпечення ліками дітей зі СМА

У Львові розширили міську програму забезпечення ліками дітей із спінальною м’язовою атрофією (СМА). Тепер таку допомогу безкоштовно зможуть отримати і дорослі з цим захворюванням. Зміни до програми прийняла сесія Львівської міської ради, повідомили 28 березня у ЛМР.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила, що зараз у Львівській громаді проживає одна доросла людина, яка має СМА 2-го типу, і тепер вона зможе отримати ліки за цією програмою.

«Програма забезпечення лікарськими засобами дітей зі спінальною м’язовою атрофією є вкрай потрібною. Але також важливо розширити дію цієї програми не лише на дітей, а й на дорослих, оскільки у нашій громаді є дорослий пацієнт, який потребує таких дороговартісних медичних препаратів. І тепер він теж зможе отримати ліки безкоштовно: половину суми компенсує місто, а половину – компанія Рош», – каже Марта Матюшко.

У Львівській громаді проживають діти, які мають СМА 1 та 2 типів. З жовтня 2023 року безоплатний препарат Еврісді (рисдиплам) на рівні держави був доступний лише для пацієнтів зі СМА 1 типу. А ще четверо дітей зі СМА 2 типу, які проживають у Львівській громаді, безкоштовно забезпечувались ліками завдяки міжнародній програмі дореєстраційного доступу, яку місто реалізувало спільно зі швейцарською фармацевтичною компанією Hoffmann-La Roche. Та торік ця програма завершилася. Життя дорослого пацієнта зі СМА 2 типу, також підтримується цими ліками.

Тож аби допомогти пацієнтам зі СМА, які не потрапляють під державну програму, Львівська мерія ще торік підписала меморандум про співпрацю з фармацевтичною компанією «Рош Україна» на 2024 рік. Відповідно до меморандуму, за кожну куплену за кошти міського бюджету упаковку препарату, компанія надає додаткову упаковку безкоштовно.

До слова, СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей. За статистикою, саме ця хвороба вражає одного-двох немовлят з 10 тисяч новонароджених. Без належного лікування, недуга призводить до інвалідизації та передчасної смерті.