Сесія Львівської міської ради затвердила проектну угоду між урядом Фландрії та Львівською міською громадою щодо будівництва (реконструкції) у Львові центру психічного здоров’я. Йдеться про грант в розмірі 1,5 мільйона євро, який уряд Фландрії надає Львову для облаштування такого центру, повідомила 28 березня ЛМР.

У проектній угоді сказано, що буде реконструйовано та добудовано окрему будівлю, площею 934,9 м2 на вулиці Замарстинівській. У центрі будуть ліжко-місця для 40 стаціонарних пацієнтів та достатньо місця для лікування 1000 пацієнтів на рік (стаціонарно та амбулаторно). Передбачається, що його збудують до початку 2025 року.

Центр запрацює в межах екосистеми людяності «Незламні» (Unbroken), що має багато аспектів: лікування, реабілітація та протезування поранених українців, мистецтво, спорт, соціальне житло для поранених, які проходять лікування тощо. Проект реалізують спільно з БФ «Незламні» та Першим медичним об’єднанням Львова.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення росіян, у центрі «Незламні» (Unbroken) вже пролікували понад 16 тисяч поранених українців.