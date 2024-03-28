Уряд Фландрії надасть Львову 1,5 млн євро на будівництво центру психічного здоров’я
Його планують збудувати до початку 2025 року на вул. Замарстинівській
Сесія Львівської міської ради затвердила проектну угоду між урядом Фландрії та Львівською міською громадою щодо будівництва (реконструкції) у Львові центру психічного здоров’я. Йдеться про грант в розмірі 1,5 мільйона євро, який уряд Фландрії надає Львову для облаштування такого центру, повідомила 28 березня ЛМР.
У проектній угоді сказано, що буде реконструйовано та добудовано окрему будівлю, площею 934,9 м2 на вулиці Замарстинівській. У центрі будуть ліжко-місця для 40 стаціонарних пацієнтів та достатньо місця для лікування 1000 пацієнтів на рік (стаціонарно та амбулаторно). Передбачається, що його збудують до початку 2025 року.
Центр запрацює в межах екосистеми людяності «Незламні» (Unbroken), що має багато аспектів: лікування, реабілітація та протезування поранених українців, мистецтво, спорт, соціальне житло для поранених, які проходять лікування тощо. Проект реалізують спільно з БФ «Незламні» та Першим медичним об’єднанням Львова.
До слова, від початку повномасштабного вторгнення росіян, у центрі «Незламні» (Unbroken) вже пролікували понад 16 тисяч поранених українців.