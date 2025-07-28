Розвідники повернули в Україну книгу XIX ст. з підписом митрополита Шептицького
«Требник» 1844 року вкрали з церкви села Костенів на Львівщині
Служба зовнішньої розвідки України повернула рідкісний примірник богослужбової книги «Требник» 1844 року, на якому зберігся підпис митрополита Андрея Шептицького. Її викрали під час Другої світової війни з сільської церкви на Львівщині. Про це повідомляє сайт «Читомо».
Підпис на сторінках книжки засвідчує, що її використовували під час візитації, яку очолював митрополит, у селі Костенів на Львівщині. Там зазначено: «Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів» з підписом Андрея Шептицького.
За свідченнями місцевої громади, «Требник» пропав під час Другої світової війни, тоді храм пограбували, а частину архіву вивезли або знищили. Куди зник стародрук, залишалося загадкою.
«Служба зовнішньої розвідки провела тривалу операцію, у результаті якої пам’ятку повернули до України. У відомстві підкреслюють, що книга становить значну історико-релігійну цінність як приклад друкарської та богослужбової традиції, а також як документ, що підтверджує особисту присутність Шептицького в парафіяльному житті», – пише «Читомо».
фото СЗРУ
Через секретність операції військові не повідомляють де і за яких обставин знайшли раритетне видання. Його передали до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Село Костенів належить до Перемишлянської громади. Там є деревʼяна церква Івана Богослова 1830 року будівництва, памʼятка місцевого значення.
Церква Івана Богослова у Костенові (фото Павла Шкільного)
Нагадаємо, у березні 2025 до собору Юра повернули крісло, яке належало митрополитові Андрею Шептицькому. Його у радянські часи вивезли з митрополичих палат, крісло виявили на Харківщині. Повернули меморіальну річ українські військові та капелани.