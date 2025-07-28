«Требник» вкрали у роки Другої свійтової війни з Львівщини

Служба зовнішньої розвідки України повернула рідкісний примірник богослужбової книги «Требник» 1844 року, на якому зберігся підпис митрополита Андрея Шептицького. Її викрали під час Другої світової війни з сільської церкви на Львівщині. Про це повідомляє сайт «Читомо».

Підпис на сторінках книжки засвідчує, що її використовували під час візитації, яку очолював митрополит, у селі Костенів на Львівщині. Там зазначено: «Предложено вь время каноничной визитаціи 1902 года, дня 10 мая месяца в селі Костенів» з підписом Андрея Шептицького.

За свідченнями місцевої громади, «Требник» пропав під час Другої світової війни, тоді храм пограбували, а частину архіву вивезли або знищили. Куди зник стародрук, залишалося загадкою.

«Служба зовнішньої розвідки провела тривалу операцію, у результаті якої пам’ятку повернули до України. У відомстві підкреслюють, що книга становить значну історико-релігійну цінність як приклад друкарської та богослужбової традиції, а також як документ, що підтверджує особисту присутність Шептицького в парафіяльному житті», – пише «Читомо».

фото СЗРУ

Через секретність операції військові не повідомляють де і за яких обставин знайшли раритетне видання. Його передали до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Село Костенів належить до Перемишлянської громади. Там є деревʼяна церква Івана Богослова 1830 року будівництва, памʼятка місцевого значення.

Церква Івана Богослова у Костенові (фото Павла Шкільного)

Нагадаємо, у березні 2025 до собору Юра повернули крісло, яке належало митрополитові Андрею Шептицькому. Його у радянські часи вивезли з митрополичих палат, крісло виявили на Харківщині. Повернули меморіальну річ українські військові та капелани.