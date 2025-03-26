Крісло понад 30 років було за межами Львова

До собору Юра у Львові повернули крісло, яке належало митрополитові Андрею Шептицькому. Його у радянські часи вивезли з митрополичих палат, крісло виявили на Харківщині. Повернули меморіальну річ українські військові та капелани. Про це 26 березня повідомила Львівська архиєпархія УГКЦ.

Українські військові знайшли старовинне крісло під час визволення Харківщини у реставратора. Він розповів, що цю реліквію зі Львова в 1980-х роках вивіз митрополит Російської православної церкви Никодим Руснак. У 1983 році він був архієпископом Львівським, а згодом – митрополитом. Перед від’їздом він вивіз з митрополичих палат у Львові багато речей, зокрема і це крісло.

Спершу у повідомленні архиєпархії було зазначено, що крісло військові виявили на Курщині, однак потім його виправили, уточнивши, що знайшли його на Харківщині, неподалік від кордону з Росією. Речник Львівської архиєпархії УГКЦ о. Михайло Квасюк повідомив ZAXID.NET, що це територія Харківщини і Сумщини поблизу Курщини.

«Хлопці, які звільняли землі поблизу Курщини, виявили крісло у реставратора. Він його ідентифікував, що воно звідси і часів митрополита, тому віддав, коли дізнався що військові зі Львова», – пояснив о. Михайло Квасюк.

Львівський митрополит УГКЦ Ігор Возьняк і пастор львівської протестантської громади «Гетсиманія» Валерій Марченко (фото УГКЦ)

Посприяли повернененню також військові капелани.

«Це вдалося зробити зокрема й завдяки зусиллям нашого капелана Юрія, який служив у Третьому інтернаціональному легіоні. Разом із побратимами він допоміг повернути крісло митрополита Андрея Шептицького. З початком повномасштабного вторгнення він брав участь у боях на Харківщині, Сумщині, Курщині», – розповів про повернення реліквії старший пастор львівської протестантської громади «Гетсиманія» Валерій Марченко.

26 березня крісло привезли до Львова і офіційно передали архиєпархії. Львівський митрополит і архиєпископ Ігор Возьняк підтвердив автентичність знахідки та її зв’язок із митрополитом Андреєм Шептицьким.

Дерев’яне крісло митрополита Андрея прикрашене вишуканою різьбою. Воно потребує реставрації, але загалом у непоганому стані збереження. Церква оголосить збір коштів на його відновлення. Після цього реліквію передадуть до Музею митрополита Андрея Шептицького.

Автентичне крісло митрополита Шептицького у стилі рококо (фото УГКЦ)

Як припускає о. Михайло Квасюк, крісло могли використовувати для урочистих прийомів. Воно виконане у стилі всіх меблів митрополичих палат. Митрополит Никодим, покидаючи Львів, вивіз всі меблі, тому кількість викрадених речей з митрополичих палат собору Юра може сягати десятків, якщо не сотень.

«Коли церква повернулася, там практично нічого не було – голі стіни. Крісло, яке повернулося, – маленька крапля тої справедливості. Скільки ще є речей і чи вони досі є, чи знищені, невідомо. Всі документи також пропали», – зазначив речник Львівської архиєпархії.