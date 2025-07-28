Чисельність СБУ у мирний та особливий час збільшиться на 10 тисяч співробітників

У понеділок, 28 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає посилення Служби безпеки України та збільшення чисельності її співробітників. Про це повідомив президент, а також про це йдеться на сторінці картки закону №13353.

Відповідно до підписаного закону, у мирний час загальна кількість співробітників СБУ збільшиться з 27 до 37 тисяч. Водночас в особливий період чисельність співробітників СБУ – 41 тисяча (раніше – 31 тисяча працівників).

«Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій “А” СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів», – повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Згідно з текстом закону, чисельність ЦСО «А» становитиме 10 тисяч співробітників. Крім того, Центр спеціальних операцій «А» виконуватиме завдання підрозділів боротьби з тероризмом та захисту учасників кримінального судочинства.

Також закон передбачає, що військові СБУ матимуть право застосувати зброю та бойову техніку під час проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки та в інших ситуаціях.

Нагадаємо, за законопроєкт про збільшення чисельності СБУ нардепи проголосували 16 липня.