Полковник СБУ Воронич (зліва) причетний до ліквідації Мозгового (справа)

Полковник СБУ Іван Воронич, якого застрелили в Києві на початку липня, курував не тільки ліквідацією проросійського бойовика Арсенія «Моторолу» Павлова, але й знищенням командира бойовиків невизнаної «ЛНР». Серед пов’язаних із ним операцій – підрив російського газопроводу «Північний потік» та атаки дронів на Чорноморський флот Росії, повідомило видання The Times із посиланням на джерела в українській розвідці та колег Воронича.

Один зі співрозмовників видання стверджував, що у 2015 Воронич став ініціатором засідки та ліквідації командира угруповання «Прізрак» проросійських бойовиків так званої «Луганської народної республіки» Олексія Мозкового. Нагадаємо, ватажка бойовиків ліквідували на тимчасово окупованих територіях Луганщини у травні 2015 року – місцеві медіа повідомляли, що його авто підірвали на фугасі.

Олексія Мозгового ліквідували на окупованій Луганщині у 2016 році

За даними The Times, Іван Воронич також брав участь у застосуваннях морських дронів СБУ проти Чорноморського флоту Росії. Крім того, Воронич був заступником у підрозділі колишнього розвідника Романа Червінського, якого західні ЗМІ називали координатором операції з підривів газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року. Сам Червінський заперечував цю причетність. До слова, наразі Червінський є фігурантом справи про невдалу спробу викрадення російського літака.

Крім того, видання повідомило, що для вбивства Воронича російська ФСБ винайняла двох кілерів з Азербайджану через кримінальний синдикат. За даними співрозмовників Times, жінка в’їхала в Україну з Молдови у травні, а її пособника спочатку не пустили через судимості. Наразі СБУ з’ясовує, як чоловік зміг потрапити до України.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомило, що Іван Воронич командував підрозділом, який здійснював наступ на Курську область Росії, а також керував групою, відповідальною за ліквідацію проросійського бойовика Арсенія «Мотороли» Павлова. За даними газети, Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ, а до того командував підрозділом спеціальних операцій, відомим як «П'яте управління».

Полковника СБУ застрелили 10 липня у Голосіївському районі Києві. Хоч правоохоронці не вказали імені загиблого, колишній розвідник Роман Червінський повідомив, що в Києві п’ятьма пострілами вбили офіцера Івана Воронича – згодом цю інформацію підтвердили в СБУ.

Вже 13 липня СБУ повідомила, що ліквідувала кілерів Івана Воронича – ними виявилися чоловік та жінка, яким дав завдання російський куратор. Під час затримання вони почали чинити опір, тому українські правоохоронці їх ліквідували.